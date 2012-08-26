دکتر سید محمد میر محمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای واگذاری خوابگاهها به بخش خصوصی باید افرادی در تعاونی خوابگاه داران خصوصی ثبت نام کنند که هنوز این کار صورت نگرفته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری امور رفاهی دانشجویی به بخش خصوصی در این دانشگاه گفت: سال گذشته سلف دانشگاه بدون مواد اولیه غذایی به بخش خصوصی واگذار شد که در سال جاری تهیه مواد اولیه غذایی هم به این بخش واگذار شد.

رئیس دانشگاه یزد یادآورشد: واگذاری امور رفاهی دانشگاه به بخش خصوصی پیش از ابلاغ این آیین نامه در دانشگاه یزد آغاز شده بود و این آیین نامه به تدریج در حال اجرا است.