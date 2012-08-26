  1. حوزه و دانشگاه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

رئیس دانشگاه:

زمینه واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی در یزد مهیا نیست

زمینه واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی در یزد مهیا نیست

رئیس دانشگاه یزد گفت: زمینه واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی در استان یزد هنوز مهیا نشده،بنابراین هنوز خوابگاهی به بخش خصوصی واگذار نشده است.

دکتر سید محمد میر محمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای واگذاری خوابگاهها به بخش خصوصی باید افرادی در تعاونی خوابگاه داران خصوصی ثبت نام کنند که هنوز این کار صورت نگرفته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری امور رفاهی دانشجویی به بخش خصوصی در این دانشگاه گفت: سال گذشته سلف دانشگاه بدون مواد اولیه غذایی به بخش خصوصی واگذار شد که در سال جاری تهیه مواد اولیه غذایی هم به این بخش واگذار شد.
 
رئیس دانشگاه یزد یادآورشد: واگذاری امور رفاهی دانشگاه به بخش خصوصی پیش از ابلاغ این آیین نامه در دانشگاه یزد آغاز شده بود و این آیین نامه به تدریج در حال اجرا است.
کد مطلب 1679986

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