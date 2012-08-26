برگزاری نخستین بار آزمون زبان ترکی استانبولی تومر در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد تقی علوی رئیس دانشگاه تبریز با اعلام این مطلب گفت: دانشگاه تبریز به عنوان تنها نماینده رسمی مرکز آزمون تومر و همچنین ناظر بر عملکرد سایر مراکز آزمون تومر در استان آذربایجان شرقی، عملاً همکاری خود را با دانشگاه آنکارا در این زمینه از خردادماه سال 1391 آغاز کرده است.
وی ادامه داد: همکاران هیات علمی با شرکت در این آزمون و کسب مدرک قبولی میتوانند از آن به عنوان زبان دوم پژوهشی استفاده نموده و از امتیازات آن برخوردار شوند.
رئیس دانشگاه یزد با بیان اینکه آزمون زبان Tomer از جملۀ معتبرترین آزمون ویژه داوطلبان فراگیری زبان ترکی استانبولی است ، خاطرنشان کرد: مجری این طرح دانشگاه آنکارا بوده که در سه سطح: پیشرفته، متوسط و پایه برگزار میشود.
علوی یاداورشد: این آزمون به صورت بینالمللی برگزارشده و از بالاترین امتیاز برای ورود به دانشگاههای کشور ترکیه و قبرس شمالی برخوردار است که در حال حاضر در20 مرکز آزمون و بیش از دوازده کشور جهان، در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این آزمون مردادماه سالجاری برای اولین بار در مرکز آزمونهای Online دانشگاه تبریز برگزار شد، افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته این آزمون هر ماه در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد و کلیۀ داوطلبان از سراسرکشور و حتی کشورهای مجاور میتوانند در آن شرکت کنند.
علوی افزود: علاقمندان جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و مراحل مختلف این آزمون میتوانند به سایت http://tomer.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند.
وی از برنامه ریزی برای توسعه فعالیتهای دانشگاه تبریز در این زمینه خبر داد و گفت: در نظر داریم با بهره گیری از تجربه و دانش فنی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز، در برگزاری آزمونهای بین المللی Online و با استفاده از تجارب به دست آمده در این حوزه، کلیّۀ آزمونهای قابل اجرا در محیط Internet نظیر CRE و ... را در این دانشگاه فراهم نماییم.
به گزارش مهر، هم اکنون علاوه بر آزمون تومر، آزمون TOEFL به صورت Online در دانشگاه تبریز برگزار میشود.
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