یک لیوان آب جان دختر بچه را نجات داد/ اهمیت عملکرد سریع در برابر مننژیت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر میشکل اسکوفینگز دختر سه ساله خود را به اتاق خوابش که دارای حرارت ملایمی بود برد، اندکی پیش از نیمه شب، اریکا از خواب بیدار شد و از مادرش خواست که یک لیوان آب به وی بدهد، درخواستی که اگر مطرح نشده بود، اریکا امروز دیگر زنده نبود.

اسکوفینز مادر اریکا متوجه شد که دمای بدن اریکا به شدت بالا رفته تمام بدنش را لکه های بنفش رنگ گرفته اند.

والدین اریکا به سرعت یکی از آزمایشهای کلیدی مننژیت را که فشار دادن یک شیشه شفاف به پوست برای مشاهده رفع لکه ها در اثر فشار است، انجام دادند، این لکه ها از بین نرفت از این رو آنها اریکا را به سرعت به بیمارستان رساندند.

تصویر سمت چپ اریکا در سال 5 صبح روز 29 ژانویه ، درست پنج ساعت پس از رسیدن به بیمارستان نشان می دهد و تصویر سمت راست گسترش سریع لکه های بنفش رنگ را نشان می دهد

پزشکان بیماری وی را meningococcal septicaemia تشخیص دادند و اظهار داشتند که ممکن است اریکا تنها سه ساعت زنده بماند.

هردو پای اریکا سیاه شد و وی با پاهای پیچیده شده در باند به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد، اما توانست در مقابل بیماری مقاومت کند و اکنون با گذشت چند ماه در مسیر بهبودی قرار گرفته است.

مادر اریکا یک دفتر خاطرات تصویری از روند دست و پنجه نرم کردن دخترش با مرگ تهیه و آن را منتشر کرده تا بتواند در رابطه با اقدام فوری و سریع برای بیماران مبتلا به مننژیت آگاهی عمومی را افزایش دهد.

اریکا در روز 20 فوریه، خوشبختانه پزشکان توانستند پاهای وی را نجات دهند

تصویر سمت راست یادگیری مجدد راه رفتن، تصویر سمت راست روز 24 فوریه

در ماه ژانویه اریکا همواره از اینکه احساس بیماری می کند به مادرش شکایت می کرد و مادرش تصور می کرد که اریکا مبتلا به نوعی کرم معده شده است، چرا که زمانی اریکا به تختخواب می رفت به نظر سالم می آمد اما چهار ساعت پس از آن فاقد توانایی حرکت بود.

میشکل اسکوفینگز گفت: آن شب پس از آن که پتوی اریکا را کنار زدم و لکه های بنفش را مشاهده کردم آزمایش را با شیشه روی پوست اریکا انجام دادیم و به سرعت را به بیمارستان رساندیم حتی وقت را برای تماس گرفتن با آمبولانس تلف نکردیم و فکر می کنم این بهترین کاری بود که انجام دادیم، چرا که در این شرایط حتی رسیدن 10 دقیقه زودتر به بیمارستان می تواند موثر تر باشد.

وی افزود: نمی دانم اگر اریکا آن شب مرا برای یک لیوان آب صدا نمی کرد اکنون چه اتفاقی افتاده بود.

اریکا دو هفته در بیمارستان بستری بود و از آن زمان سه بار برای عمل جراحی پیوند پوست به بیمارستان بازگشته است اما کمتر از هشت ماه پس از بروز بیماری قرار است از ماه آینده در مهدکودک حضور یابد.

مننژیت یا شامه ‌آماس عفونت و التهاب پرده مننژ و مایع مغزی - نخاعی است که دور مغز و نخاع را احاطه کرده‌اند.

ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچها همگی می‌توانند مایه ایجاد مننژیت شوند. شدت عفونت بستگی به عامل عفونتزا دارد.

در بسیاری از موارد نشانه‌های نخستین مننژیت با آنفولانزا اشتباه گرفته می‌شود. گر چه می‌شود ابتلا به مننژیت بیش از یک دوره 1 تا 2 روزه برای نشان ‌دادن نشانه‌ های نخستین آن فرصت لازم داشته باشد، ولی گاهی این بیماری یک سیر برق‌آسا و به‌تندی کشنده را پیدا می‌کند.

اگر کسی دچار مننژیت باکتریایی شود، هرگونه تأخیر در درمان مایه افزایش خطر بروز آسیب‌های همیشگی در فرد می‌شود.