به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ اظهار داشت: طی هفت سال گذشته بیش از سه هزار پروژه و طرح مختلف در استان البرز به بهره برداری رسیده است.



وی ادامه داد: کارهای بسیار زیاد طی دولت نهم و دهم، دولت خدمتگذار، ساده زیست و پرکار صورت گرفته است.



تداوم انقلاب اسلامی در گرو مشارکت توده های مختلف است



استاندار البرز با بیان اینکه تداوم انقلاب اسلامی در گرو مشارکت قشرهای مختلف مردم است، اضافه کرد: اگر ارائه خدمت به مردم صورت نگیرد به دنبال آن ناامیدی در میان مردم و سپس ضعف انقلاب ایجاد می شود بنابراین باید ارائه خدمات هرچه بیشتر در دستور کار قرار گیرد.



فرهادی با اشاره به اینکه بیشترین شهیدان در دوران انقلاب از قشر روحانیون بوده است، گفت: امروزه همه گردنه ها و مشکلات را با فرماندهی رهبر معظم انقلاب رفع و دشمنان هر روز ذلیل تر می شوند.

استاندار البرز تصریح کرد: هدیه دولت دهم به ما تشکیل استان و شهرستان های استان البرز بوده است.



وی اظهار داشت: در بحث تخصیص اعتبارات کشوری استان البرز یک پانصدم کشور بوده است.