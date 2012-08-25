ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این ورزشگاه در بوستان بین المللی بهاران چابهار واقع در ساحل دریای عمان در زمینی به گستره 24 هزار متر مربع، کلنگ زنی شد.

وی اعتبارات این طرح که تا سه سال دیگر به بهره برداری می رسد را 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی عنوان کرد.

وی افزود: این ورزشگاه گنجایش سه هزار تماشاگر را خواهد داشت و دارای مجموعه اداری، رختکن و سرویس بهداشتی خواهد بود.

فرماندار چابهار همچنین بیان داشت: چمن مصنوعی و پیست دو میدانی نیز با اعتبار 21 میلیارد ریال امروز کلنگ ‌زنی شد.

وی گفت: کلنگ ساختمان کانون بانوان شهرستان چابهار نیز با زیربنای 520 متر مربع و اعتبار 350 میلیون تومان به زمین زده خواهد شد.

وی افزود: امسال برای توسعه ورزش شهرستان چابهار 120 میلیارد ریال اعتبار برابر کل اعتبارات 30 سال گذشته، اختصاص یافت که نقطه عطفی در تاریخ ورزش این خطه محسوب می شود.