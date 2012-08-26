محمد باقری عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان این مطلب در خصوص بررسی فیلمنامه "لاله" در این کمیسیون به خبرنگار مهر، گفت: پس از مذاکره بسیار با وزیر ارشاد و معاونت سینمایی و همچنین خواندن فیلمنامه به این نتیجه رسیده‌ایم که تولید این فیلم به‌هیچ عنوان در اولویت‌های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باید در مورد ساخت این پروژه تجدید نظر شود.

وی افزود: با وجود تذکرهای بسیاری که به مدیر سازمان سینمایی کشور مبنی‌بر عدم ساخت فیلم "لاله" داده‌ایم، اینگونه پاسخ گرفتیم که اگر با ما به توافق نرسند از کانال‌های دیگری برای تولید این فیلم اقدام می‌کنند.

باقری در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات عوامل فیلم با کمیسیون فرهنگی مجلس یعنی امکان ورود نهاد ریاست جمهوری به میدان وجود دارد یا خیر؟ گفت: نهاد ریاست جمهوری به نوبه خود نظراتی ارائه می‌دهد اما شاید مسئله به سطوح بالاتری نیز کشیده شود که ترجیح می‌دهم فعلا در این مورد صحبت نکنم.

نماینده مردم بناب در ادامه افزود: طرح موضوع فیلم "لاله" در کمیسیون فرهنگی به معنای واقعی وقت اعضا را گرفت و انصافا سوژه‌ای نبود که ارزش این همه وقت گذاشتن را داشته باشد، اما چون به یک مبحث اجتماعی تبدیل شده بود باید نظر نهایی را بیان می‌کردیم.

باقری در ادامه افزود: با وجود اینکه تولید این فیلم از اولویت‌های فرهنگی نیست متاسفانه با پافشاری بسیار معاونت سینمایی مواجه هستیم که باید در کم و کیف تولید این فیلم به معنای واقعی تجدیدنظر کند.

این عضو کمیسیون فرهنگی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا تداوم اصرار بر ساخت این فیلم، منجر به استیضاح وزیر خواهد شد یا خیر؟ هم گفت: با توجه به اینکه در مراحل پایانی دولت دهم هستیم استیضاح به معنای واقعی مطرح نیست و باید با تعامل بین وزارت ارشاد، دولت و مجلس این مسئله برطرف شود.