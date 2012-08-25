به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران کرمانی ظهر شنبه با حضور سید محمد حسینی، وزیر ارشاد، اسماعیل نجار، استاندار کرمان و جمعی دیگر از مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استان کرمان برگزار شد، حسینی نوید حل مشکلات مطبوعات را داد و گفت: با تعاملی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، از واردات کاغذ به کشور حمایت می شود.

وی همچنین صداقت، امانت داری، دلسوز و متعهد بودن را از ویژگیهای خبرنگاران دانست و اظهار داشت: مدیران ما باید سعه صدر داشته و انتقاداتی که در رسانه ها از عملکرد آنها می شود را تحمل و برای رفع نقاط ضعف خود تلاش کنند.

حسینی با بیان اینکه خبرنگاری جزء مشاغل سخت محسوب می شود، افزود: این افراد تنها به دلیل تعهدی که به ملت و نظام دارند به این شغل روی آورده اند و مدیران باید بدانند که خبرنگاران و اهالی رسانه در کنار آنها هستند نه روبروی آنها.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جنگ نرم و تهاجم همه جانبه دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر همه قدرتهای جهانی علیه ما بسیج شده و هدفشان ضربه زدن به اراده محکم این ملت است.

وی گفت: اما کلیه این تلاشها تاکنون بی نتیجه مانده و ملت سرافراز ایران اجازه تعدی به هیچ یک از آنها نخواهند داد.

وی به برگزاری اجلاس سران جنبش غیرمتعهد نیز اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر هجمه گسترده ای وجود داشت تا سران کشورها را از حضور در ایران منصرف و ما را منزوی معرفی کنند.

حسینی گفت: اما می بینیم که دراین زمینه هم آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند و امروز شاهد برگزاری این اجلاس در بالاترین جایگاه آن هستیم.

وی همچنین اظهار داشت: باید ضعفها و مشکلات عنوان شود اما خبرنگاران باید از سیاه نمایی نیز بپرهیزند و طوری عمل نکنند که دیگران گمان ببرند در کشور هیچ کاری انجام نمی شود؛ در صورتی که اگر کار انجام نمی شد این همه خصومت و دشمنی علیه ما نمی شد.