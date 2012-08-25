به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد : قرار است این گنتری کرین ها در قالب 4 محموله به کارگاه پروژه بزرگراه طبقاتی صدر منتقل شوند که اولین محموله پس از طی تشریفات قانونی ، به یاری خداوند متعال، امروز وارد کارگاه شدند.

وی همچنین با اعلام اتمام عملیات ساخت 12 پایه تیردروازه ای بخش غربی پروژه ، از شروع عملیات احداث 14 پایه تیردروازه ای در بخش شرقی پروژه خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا کل عملیات احداث پل های رمپی بخش غربی پروژه نیز تا پایان مهرماه به اتمام رسد.

حسینی در ادامه اظهار کرد : عملیات اجرایی تولید قطعات پیش ساخته بتنی عرشه پل اصلی نیز از 20 مرداد در کارخانه شماره 2 سگمنت سازی و همزمان با سالگرد شروع عملیات اجرایی بزرگراه طبقاتی صدر آغاز شد و این روند با مونتاژ و بهره برداری از قالب های جدید ، به تدریج شتاب می گیرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچینن از برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای یک مانور در کلیه بخش های پروژه خبر داد که طی آن تمام رکوردهای قبلی پروژه در بخش های تولید ، حمل و نصب قطعات شکسته شود.

حسینی با ابراز رضایت از کیفیت قطعات تولیدی پل و عملیات بتن ریزی اظهار کرد : با تجربه بدست آمده ، تولید قطعات پل اصلی با کیفیتی قابل رقابت با استانداردهای مطرح بین المللی در حال انجام است.

وی همچنین خاطرنشان ساخت : اولین بهره برداری از پروژه بزرگراه طبقاتی صدر ، در محل زیرگذر قیطریه اتفاق خواهد افتاد که تا اول مهرماه سال جاری ، زیرگذر احداثی در محل تقاطع صدر _ قیطریه به بهره برداری خواهد رسید.

معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان اینکه این زیرگذر ، تردد شمال قیطریه به شرق صدر را میسر می سازد افزود : در زمان احداث بزرگراه صدر در گذشته ، حرکت شمال به شرق در تقاطع قیطریه _ صدر تامین نشده بود که رفع این معضل در طرح احداث پل طبقاتی صدر در دستور کار اجرایی قرار گرفته است.