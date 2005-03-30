پيام رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به ايرانيان خارج از كشور به مناسبت آغاز سال نو

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" در اين پيام آمده است طبع ظريف ايرانيان از ديرباز زبانزد جهانيان بوده است، برگزيدن آغاز بهار براي شروع سال جديد و توجه عميق روح ايراني به نعمتهاي خداوندي در اين فصل كه زنده شدن دوباره طبيعت و رويش مجدد گلها و پراكنده شدن عطر غنچه هاي شكوفا از آن جمله اند ، همه از اين طبع لطيف مردمان اين مرز و بوم حكايت دارند و اينگونه است كه آنان پس از بعثت پيامبر گرامي اسلام(ص) و پذيرفتن اين دين حنيف، مهر ولايت و عشق خاندان نبوت را به دل گرفته و بيش از هزار سال است كه به آن افتخار مي كنند.

محبت گل خوشبوي فاطمه(س) حسين بن علي (ع) در دل فردفرد ايرانيان و فروزنده تر شدن هر روز شعله اين محبت خدايي، همه و همه از الطاف خداوند كريم به مردمان نيك انديش و پاكدل اين سرزمين است.