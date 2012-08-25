نمایندگان کرج از پروژه مهرویلا حمایت می کنند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که اجرای پروژه تونل مهرویلا از نیازهای اساسی در کاهش ترافیک کرج است، گفت: این پروژه باید با همکاری دستگاه های مربوطه با مجموعه مدیریت شهر به سرانجام برسد.



وی با اشاره به اینکه کرج سومین کلانشهر کشور است، تصریح کرد: نمی توان مدیریت این شهر را به شیوه ای که هر ارگانی ساز خود را بزند، اداره کرد.



اکبریان با اشاره به ممانعت پردیس کشاورزی در واگذاری زمین به این علت که به زمین مورد نیاز برای اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی نیاز دارد، تاکید کرد: با جانمایی مناسب، می توان این مجموعه را در جای دیگری دنبال کرد؛ ولی برای کاهش ترافیک شهر باید طبق نظرات کارشناسی و در مکانهای مشخص شده، عمل کرد.



نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به چالشهای ایجاد شده در واگذاری بخشی از زمین های دانشگاه های مستقر در کرج به دستگاههای اجرایی با اذعان بر اینکه دانشگاههای مستقر در کرج از مهمترین مراکز علمی کشور هستند، گفت: انتظار این است که مدیریت این مراکز با مدیریت شهر کرج همکاری کنند.

وی افزود: نمایندگان مردم کرج در مجلس تا رسیدن به مقصود از اجرای تونل مهرویلا حمایت خواهند کرد.