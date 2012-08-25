عضویت بیش از 153 نفر در بنیاد نخبگان قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اخوان علوی در نشست خبری که ظهر شنبه در محل نمایشگاه "جلوه های خدمت ماندگار" برگزار شد، اظهار داشت: بنیاد نخبگان استان قم به عنوان ششمین بنیاد استانی در سال 89 تاسیس شد، البته تا سال 87 بنیاد ملی نخبگان بنیاد های استانی نداشت.

وی ادامه داد: فلسفه وجودی بنیاد های نخبگان در سراسر کشور شناسایی، جذب و حمایت از افراد نخبه و استعداد های برتر، و همچنین توانمند سازی آن ها است، چرا که امروز مسیر توسعه در سراسر دنیا تغییر کرده است و در بسیاری کشور ها از دانش و معرفت افرادی بومی به منظور توسعه کشور استفاده می شود.



اخوان علوی با بیان اینکه در سال 83 مقام معظم رهبری دستور تشکیل بنیادی زیر نظر ریاست جمهوری صادر کردند و سال 84 این بنیاد تاسیس شد، گفت: در سال 85 مهمترین آیین نامه بنیاد که آیین نامه احراز است به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و 9 گروه هدف تعریف شدند.



وی افزود: تا امروز تعداد 11 هزار نفر در سراسر کشور به عنوان نخبه شناسایی شده اند و سهم قم در این میان 153 نفر است، البته این آمار کمی سیال است وافرادی سالانه از این گروه خارج یا وارد می شوند.



رئیس بنیاد نخبگان تاکید کرد: بنیاد به طور کلی سه نوع خدمات حمایتی از نخبگان را انجام می دهد که حمایت های معنوی اولین دسته از آن است، در واقع هرچه باورهای دینی و تعلقات ملی افراد نخبه بیشتر باشد، این افراد کارایی بیشتری از توانایی های خود می توانند داشته باشند و از جمله حمایت های معنوی بنیاد از نخبگان، اعزام این افراد به حج عمره، کاروان های راهیان نور، اردوهای جهادی، برنامه های زیارتی دیگر و همچنین دیدار با رهبری در طول سال است.



وی در این باره ادامه داد: دسته دوم حمایت های اجتماعی اند که این حمایت ها به نوعی انجام وظیفه دولت و مسئولان به نخبگان است، در حقیقت افراد نخبه با اینگونه حمایت ها متوجه می شوند که برای نظام اهمیت دارند و توجه به آنها همواره وجود دارد.



اخوان علوی تصریح کرد: از جمله این حمایت ها می توان به فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل در مقاطع مختلف، شرکت در سمینارهای ملی و بین المللی با هزینه دولت، اشتغال افراد نخبه در نهاد های اجرایی و امضای تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا برای همکاری با نخبگان، ایجاد تسهیلات نظام وظیفه، هدایای ازدواج و پرداخت وام های مسکن 50 و 80 میلیون تومانی اشاره کرد.



وی اظهار داشت: از جمله حمایت های مالی به عنوان دسته سوم حمایت های بنیاد از نخبگان کمک های مالی برای خرید تجهیزات به مخترعین و پرداخت کمک هزینه های ماهیانه از 50 تا 600 هزار تومان اشاره کرد.



رئیس بنیاد نخبگان قم ضمن بیان اینکه در استان قم تعداد 33 نفر از نخبگان از طریق آزمون سراسری و 17 نفر از طریق انواع المپیاد های دانش آموزی وارد این مجموعه شده اند، گفت: همچنین تعداد 18 نفر از طریق جشنواره فارابی، 15 نفر بخش جوان جشنواره خوارزمی، 5 نفر دانش آموختگان مقاطع ارشد و دکتری، 14 نخبه قرآنی، 2 نفر برترین های مسابقات ملی مهارت و 18 نفر مخترعین هستند.



وی در پایان تاکید کرد که افرادی که از سراسر کشور به عنوان نخبه های قرآنی معرفی می شوند باید مورد تایید بنیاد نخبگان قم قرار بگیرند.

