به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله صادقیان افزود: این کمکها شامل 518 میلیون و262 هزار ریال کمک غیر نقدی و 604 میلیون و 156هزار و 800 ریال کمک نقدی بوده است.

به گفته وی بیش از 900 نفر از پرسنل و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان در فرآیند جمع آوری کمکهای مردمی مشارکت داشتند.

نجات 76 مصدوم سانحه جاده ای



در هفته گذشته نجاتگران جمعیت هلال احمر مازندران، ضمن امدادرسانی به 27 حادثه رانندگی در طول محورهای مواصلاتی استان نسبت به نجات 76 نفراز مصدومان حوادث مزبور اقدام کردند.

در این مدت 409 نفر با مراجعه به پایگاههای امداد جاده ای از خدمات مورد نیاز برخوردار شدند.

امداد رسانی به 40 حادثه ساحلی، سه حادثه آبگرفتگی منازل و معابر در شهر های جویبار، میاندرود و نکا، و یک فقره حادثه در کوهستان از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان در یک هفته گذشته بوده است.

افتتاح آبرسانی بهشهر



همزمان با گرامیداشت هفته دولت، طرح آبرسانی به شهرستان بهشهر با اعتباری بالغ بر 14 هزار و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران در مراسم بهره برداری از این طرح با تاکید بر اینکه هر یک از مسئولان در حقیقت سرباز ولایت در راه تحقق آرمان‌های مقدس اسلام و انقلاب هستند، گفت: این هفته، فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاشهای بخشی از خدمتگزاران نظام اسلامی آشنا شوند.

محمدتقی حسین زاده افزود: مسئولان باید با الگو قرار دادن رفتار و منش شهیدان رجایی و باهنر از هیچ تلاش و کوششی برای خدمت به مردم دریغ نورزند