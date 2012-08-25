گازرسانی به 27 روستای مازندران همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عرب مقصودی افزود: از تعداد شش روستا مربوط به آمل ، دو روستا مربوط به عباس آباد، 15 روستا مربوط به بابل و چهار روستا مربوط به کلاردشت است.



وی ادامه داد: همزمان با هفته دولت امسال، شهر دابودشت آمل گازرسانی خواهد شد.

عرب مقصودی، حجم شبکه گذاری 27 روستا و شهر دابودشت را 110 کیلومتر عنوان کرد و افزود: با گازرسانی به این روستاها، 13 هزار و 700 نفر در قالب سه هزار و 500 خانوار ، از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.



افتتاح 39 طرح در جویبار

فرماندار حویبار گفت: در هفته دولت سالجاری ، 39 طرح با اعتبار 43 میلیارد و 100 میلیون ریال در جویبار به بهره برداری می رسد.

امید نیک نژاد اظهار داشت: این طرحها شامل 24 طرح کشاورزی، شش طرح برق رسانی ، یک طرح شهرداری، یک طرح نوسازی و هفت طرح مسکن مدد جویان بهزیستی است.

وی بیان داشت: در سومین روز هفته دولت 10 طرح شن ریزی جاده بین مزارع به طول تقریبا 10 کیلومتر و یک واحد مسکن مددجویان بهزیستی در شهرستان به بهره برداری رسید.