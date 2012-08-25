300 واحد تعاونی مسکن مهر در انزلی آماده تحویل به متقاضیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حنیف ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد هفته دولت، مسکن مهر را از یادگارهای خوب دولت نهم و دهم دانست و افزود: ارزان ‌سازی در عین رعایت استانداردهای لازم، ساخت مسکن در تیراژ بالا، پائین آمدن سهم هزینه ‌های ثابت در هر متر، پرهیز از تجمل گرایی، افزایش امید به خانه دار شدن در اقشار کم درآمد جامعه، عدم مالکیت دائمی زمین، امتیاز استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با بروکراسی بسیار کمتر از تسهیلات قبلی از مزایای این طرح است.

وی اظهارداشت: اجرای طرح مسکن مهر در دولت مهر و خدمتگذار زمینه ساز خانه ‌دار شدن افراد ضعیف، کم‌ توان و بی‌ خانمان شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: ساخت مسکن مهر علاوه بر مزایای مختلف اقتصادی مزیت بالاتری نیز دارد که می ‌تواند در آرامش‌ بخشی به نهاد خانواده و اعضای آن در جامعه موثر و راهگشا باشد.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای معرفی خدمات دولت به مردم است.

حنیف بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: تحقق این امر مهم با قانون مداری، حفظ وحدت و هماهنگی، پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی میسر است.

وی همچنین به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و یادآورشد: با برنامه ریزی هدفمند باید ظرفیت های نهفته استان با سرمایه گذاری کلان به نفع رونق اقتصادی کشور بهره گیری شود.