خشایار الوند در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه هنوز سکانس پایانی را تصویربرداری نکرده‌ایم و از طرف عومل نیز صحبتی در این زمینه نشده‌است. پس از وقفه 7 ماهه در "قوه تلخ" دیگر این مجموعه نتوانست موقعیت و موفقیت قبلی خود را بازیابد.

وی افزود: همانطور که ما متوجه نشدیم چرا آن هفت ماه تعطیل شد، حالا هم در جریان دلایل تعطیلی نیستیم. اما به هر حال دوستان باید با عومل تسویه حساب کنند تا برای گرفتن سکانس پایانی آماده شوند. البته ضبط صحنه پایانی نیاز به مقدماتی داشت، اما قرار نبود اینقدر زمان آن طولانی شود.

الوند درباره فعالیت‌های اخیر خود هم گفت: هم‌اکنون مشغول نگارش مینی سریال "طولانی‌ترین شب سال" به کارگردانی سیروس مقدم هستم و قرار است تمام بازیگران مجموعه "پایتخت" در آن حضور یابند. پس از اتمام این کار قطعا به محسن تنابنده برای نگارش "پایتخت2" می‌پیوندم.

وی درباره مجموعه "ساخت ایران" هم عنوان کرد: تهیه‌کنندگان "ساخت ایران" طرح خوبی برای ادامه ساخت این مجموعه دارند و در این ارتباط با من هم صحبت کرده‌اند اما فعلاً در جریان کیفیت ادامه کار نیستم.