به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه محمد باقر کشفی مدیر کل صدا و سیمای استان فارس درگزارشی از فعالیت رسانه اظهار داشت: فرزندان هنرمند فارس درپی 24ساعته شدن فعالیت صدا وسیما که درراستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر سال جهاد اقتصادی وسال تولید ملی با توجه به ارتباط های زنده که با شبکه های ملی داریم هر روز 50 ساعت برنامه تولید وپخش می کنند.

حسن دوگانی رئیس مجمع نمایندگان نیز با تقدیر از فعالیت اثر گذار رسانه که در صحنه هایی چون انتخابات وراهپیمایی ها مشهود شد، برای مدیرکل وهمکاران رسانه استانی آرزوی توفیق بیش از پیش کرد.

در این جلسه جایگاه والای استان ونقش آفرینی مردم سومین حرم اهل بیت (ع) مورد تاکید قرار گرفت.