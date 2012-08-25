  1. ورزش
۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

منصوریان خبر داد:

تیم فوتبال امید در تورنمنت ویتنام شرکت می‌کند/ برگزاری دو بازی دوستانه با سوریه

تیم فوتبال امید در تورنمنت ویتنام شرکت می‌کند/ برگزاری دو بازی دوستانه با سوریه

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران گفت: در ماه آبان به تورنمنت ویتنام می‌رویم و باتیم‌های کره شمالی، ویتنام و ترکمنستان بازی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا منصوریان تصریح کرد: اردوی تیم ملی زیر22 سال از یازدهم تا هفدهم شهریور در کردان کرج و در دهکده"چهار باغ" برگزار خواهد شد. ضمن اینکه ما در روزهای چهاردهم و هفدهم شهریور هم درمقابل تیم زیر22 سال سوریه در ورزشگاه انقلاب کرج بازی دوستانه انجام  می‌دهیم.

وی افزود: به همین دلیل 20 بازیکن را به اردوی تیم ملی سال دعوت خواهیم کرد که اسامی آنها از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد. این بازیکنان باید روز شنبه 11 شهریور خودشان را به کادرفنی- سرپرستی تیم ملی معرفی کنند.

منصوریان در پایان گفت: ما پس از دو دیدار دوستانه مقابل سوریه، در آبان‌ماه به ویتنام می‌رویم و در تورنمنت چهارجانبه‌ای با حضور تیم‌های کره شمالی، ویتنام و ترکمنستان شرکت خواهیم کرد. طبق برنامه‌ای که به ما اعلام شده زمان این مسابقات در روزهای چهارشنبه سوم ، جمعه پنجم و یکشنبه هفتم آبان‌ماه به ترتیب با تیم های کره شمالی، ویتنام و ترکمنستان خواهد بود.

کد مطلب 1680150

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