زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس اعضای جنبش عدم تعهد در تهران، اظهارداشت: برگزاری اجلاس اعضای جنبش " نم " توطئه های نظام استکباری را خنثی می کند و موجب نا امیدی امریکا و وحشت رژیم صهیونیسیتی می شود.

وی با اشاره به تلاشهای آمریکا برای ممانعت از شرکت دیگر کشورها در این اجلاس گفت: دشمنان به خوبی می دانند که برگزاری این اجلاس در شرایط کنونی نظام بین الملل موجب تقویت نقش ایران در روند اتفاقات منطقه خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، افزود: همچنین برگزاری این اجلاس در تهران موجب تسریع در صدور انقلاب الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران خواهد شد و نقش محوری ایران را در این انقلاب ها را افزایش خواهد داد.

در ادامه الهیان برگزاری این اجلاس در ایران را بزرگترین ضربه بر پیکره تحریم ها دانست و گفت: حضور سران و نمایندگان بیش از 120 کشور دنیا به همراه کشورهای ناظر، میهمان و سازمان‌های بین‌المللی که در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد، می‌تواند نقطه عطفی در راستای انفعال بیشتر غرب و هم‌پیمانان بین‌المللی و منطقه‌ای آنها و همچنین نمود بیشتر قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بین‌الملل باشد و در این میان می توان از ابعاد اقتصادی این تعامل بین المللی استفاده کرد.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، همچنین با بیان اینکه ایران باید از این فرصت، فضای بین المللی را به نفع ملت مظلوم منطقه تغییر دهد، تصریح کرد: شرایط مردم مظلوم میانمار، گروههای تروریستی در سوریه و نقص آشکار حقوق مردم فلسطین می تواند مورد توجه و در دستور کار اجلاس قرارگیرد تا با اتفاق، اتحاد و مشورت مشکلات منطقه حل شود.

وی همسویی کشورهای عضو جنبش نم را در تغییر ساختارهای بین المللی تاثیرگذار دانست و گفت: این اجلاس فرصتی است که کشورهای عضو جنبش در مقابل زورگویی ها و زیاده خواهی های دنیای استکبار با یکدیگر متحد شده و شرایط و ساختارهای بین المللی را به نفع خود تغییر دهند.