تماشاگران، دربی را از کیفیت و تب و تاب انداختند/ درخواست از کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان صبح امروز شنبه در مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان هرمزگان شرکت کرد. در این مجمع عبدالمجید دمیده با 25 رای از 30 رای ماخوذه، رئیس هیات فوتبال استان هرمزگان شد.

علی کفاشیان در خصوص حضور خود در استان هرمزگان اظهار داشت: پس از برگزاری مجمع از ورزشگاه اصلی شهر بندرعباس بازدید کردیم و با توجه به اینکه در روزهای آینده نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای امتیازدهی به ایران می‌آیند، برای رفع نقایص موردنظر کنفدراسیون تذکراتی دادیم. البته در این دیدار مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان به همراه رئیس هیات فوتبال استان حضور داشتند.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، ادامه داد: خوشبختانه زیرساخت‌های استان هرمزگان مناسب است و تیم‌های فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال خوبی در لیگ‌های مختلف کشور دارند. این استان یکی از استان‌های فعال و برتر فوتبال کشور است و به نظر وضعیتی مانند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارد. به عقیده من می‌توان اردوی تیم‌های ملی در فصل سرما را به جای کشورهای عربی در بندرعباس برگزار کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال درپایان درباره داربی 75 گفت: دو تیم سعی کردند که برنده بازی باشند اما فرصت‌های‌شان به گل تبدیل نشد. اینکه مردم استقبال چشمگیری از داربی داشتند و حساسیت و هیجان بازی وجود داشت بسیار خوب بود، البته در دقایقی هواداران دو تیم هیجان‌زده شدند و اقداماتی انجام دادند که بازی را از کیفیت و تب و تاب انداخت که امیدواریم کمیته انضباطی این موارد را بررسی کرده و نتایج را اعلام کند تا دیگر در دربی‌های آینده شاهد چنین مواردی نباشیم. چند سالی بود که دیگر چنین صحنه‌هایی را در دربی‌ها نمی‌دیدیم اما در کل نظم خوبی بر ورزشگاه حاکم بود.