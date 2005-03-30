گروه اخوان المسلمين حمايت از كانديداتوري مبارك و فرزندش را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر حبيب با رد اخبارمبني برحمايت گروه اخوان المسلمين ازكانديداتوري حسني مبارك رئيس جمهوري مصر و پسرش جمال مبارك ابرازعقيده كرد: ظرف 24 سال گذشته امكان اتخاذ تدابيرواقعي وعملي براي اصلاح قانون اساسي، اصلاحات سياسي ، توقف اجراي قوانين فوق العاده ، اعمال آزادي ها عمومي و لغو قوانين فوق العاده دادگاهها ومحدوديت آزادي ها وجود نداشته است. وي به روزنامه اماراتي البيان گفت سالهاست كه در مصرحالت انسداد سياسي بوجود آمده است.

شايان ذكر است كه خبرگزاري فرانسه دو روزپيش اعلام كرده بود كه حبيب گفته است گروه اخوان المسليمن از كانديد شدن حسني مبارك رئيس جمهوري مصر و فرزندش جمال به شرط حمايت خواهد كرد كه اصلاحات سياسي فراگير ايجاد شود.

درهمين حال علي جمعه مفتي مصر عصر روزگذشته درجريان ديدارش با دانشجويان دانشگاه الازهر درقاهره با اشاره تلويحي به گروه اخوان المسلمين گفت : برخي گروههاي اسلامي مي خواهند با نام اسلام به حكومت برسند درحالي كه ما مي خواهيم با نام اسلام حكومت كنيم .

وي افزود : ادعاهايي كه مي گويد مصر قوانين اسلامي را اجرا نمي كند سرچشمه و منشاء آن از افكار برخي گروهها و سازمانهايي است كه قدرت طلب هستند و ما بايد دربرابر همچون ادعاهايي بايستيم و ما اسلاميت مصر را ثابت كنيم بويژه اينكه قانون اساسي مصرتاكيد مي كند كه شريعت اسلامي منشاء اساسي شريعت است .

مفتي مصر با انتقاد شديد از گروه هاي اسلامي كه تلاش مي كنند با ابزار قرار دادن دين به قدرت برسند، تاكيد كرد ما استفاده از ابزار دين براي رسيدن به حكومت و قدرت را رد مي كنيم .