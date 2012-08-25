بهزیستی به توانمندسازی کودکان بی سرپرست توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام عبدالرضا شیخ الاسلامی که ظهر شنبه در مراسم افتتاح این جشنواره توسط رئیس سازمان بهزیستی کشور قرائت شد، آمده است: سازمان بهزیستی با توجه به تکلیف شرعی، وظیفه انسانی و ماموریت قانونی خود در قبال کودکان بی سرپرست، فراهم کردن زمینه های مناسب به منظور توانمندسازی در ابعاد مختلف نیازهای کودکان بی سرپرست را مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به اهداف جشنواره فرزندان مهر اضافه کرده اشت: رشد و ارتقای احساس تعلق جمعی، عواطف و تفکر فردی و گروهی، شناخت و رشد استعدادهای فرهنگی و ورزشی و تعامل و مشارکت برای اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی از جمله اهداف جشنواره فرزندان مهر است که سازمان بهزیستی آنها را دنبال می کند.

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در این پیام با اشارره به ضرورت ارتقای سطح استقامت جسمانی و روانی کودکان تحت سرپرستی از طریق ایجاد زمینه های مختلف و کسب اعتماد به نفس افزوده است: برخورداری کودکان از حمایتهای اجتماعی می تواند در ظهور استعدادهای بالقوه کودکان تحت سرپرستی بهزیستی نقش پر رنگی داشته باشد.

وی با تاکید بر تلاش برای حضور کودکان بی سرپرست در عرصه رقابتهای سالم اجتماعی و ایجاد زمینه به منظور کسب موفقیت به عنوان محور فعالیت بهزیستی یادآور شده است: تقویت ابعاد توانمندیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی فرزندان مهر پس از گذشت شش دوره از جشنواره فرهنگی و ورزشی به مرحله خوبی رسیده است اما باید باز هم به تلاشها ادامه داد.

شیخ الاسلامی در بخش پایاینی پیام خود با اشاره به آغاز هفتمین جشنواره سراسری فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر در اردبیل ابراز امیدواری کرده است در این میدان رقابت و رفاقت، وفاداری به آیین دوستی و مهرورزی، نجابت و غیرت، ورزش و فرهنگ را بهانه کرده و در راه اعتلای ایران اسلامی در منطقه و جهان به انجام تعهدات خود بپردازیم.

