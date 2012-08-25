به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای که امروز شنبه منتشر شد، اعلام کرد: نیروهای پلیس افغانستان با حمایت ارتش ملی و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته 17 عضو طالبان را کشته و 26 فرد دیگر را بازداشت کردند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته چندین عملیات را در شهرهای کابل، کونر، لوگار، غزنی و پکتیکا انجام دادند.

گفته می شود که در جریان این عملیات دو عضو طالبان زخمی شده، اما هیچ تلفاتی درباره نیروهای امنیتی گزارش نشده است.طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

از سوی دیگر ایساف امروز شنبه کشته شدن رهبر طالبان پاکستان را در ولایت کونر در شرق افغانستان تایید کرد.

به نوشته آسوشیتد پرس، مقامات سازمان اطلاعاتی پاکستان و افغانستان اعلام کردند که "ملا دادالله" رهبر طالبان پاکستان در منطقه باجور بر اثر این حمله کشته شده است، این درحالیست که ناتو هنوز این خبر را تایید نکرده است.

ایساف نیز اعلام کرد که روز گذشته در پی حمله هوایی ناتو در شرق افغانستان که گروهی از طالبان را در نزدیکی مرز افغانستان مورد هدف قرار داده بود، دست کم 12 نفر کشته شدند.

همچنین همزمان با افزایش حملات شبه نظامیان در مرز افغانستان، "احسن الله احسن" سخنگوی طالبان پاکستان در گفتگوی تلفنی با آسوشیتد پرس مسئولیت حمله به ایستهای بازرسی را برعهده گرفت.

ملا دادالله در سال 1994 زمانی که جنبش طالبان شکل می گرفت، به این جنبش پیوست و هنگامی که اسماعیل خان، والی سابق هرات به طرف قندهار پایگاه اصلی طالبان پیشروی می کرد ملا دادالله بر اثر انفجار یک مین پای چپ خود را از دست داد.

گفته می شود که دادالله رهبری عملیات نظامی حکومت طالبان به رهبری ملا محمد عمر را به عهده داشت و از جمله نزدیک ترین افراد وی بود.

دادالله در اکثر جنگهای طالبان که پیروزی هایی را برای آنان به ارمغان می آورد، شرکت داشت. ملا دادالله متهم است که شمار زیادی از مردم شهرهای شمالی را قتل عام کرده است.

ملا دادالله به عنوان فرمانده ارشد طالبان در شش سال گذشته در مناطق جنوبی حملات علیه نیروهای افغان و نیروهای خارجی را رهبری می کرد و باور بر این است که گروگان گرفتن امدادرسانان خارجی و افغان و سربریدن گروگان ها به دستور وی انجام می شده است.

نام ملا دادالله دو سال پیش زمانی در سرخط اخبار قرار گرفت که وی اعلام کرد برای کسی که بتواند آنهایی را که کاریکاتورهای پیامبر اسلام(ص) را منتشر کرده اند به قتل برساند، یک کیلوگرم طلا خواهد داد.

پیشتر نیز در مه 2007 گزارشهای ضد و نقیضی درباره کشته شدن ملا دادالله در پی حمله آمریکا و نیروهای افغانی در ولایت هلمند منتشر شده بود و حتی ناتو این خبر را تایید کرده بود.