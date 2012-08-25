جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر حمایت از ایتام را حائز اهمیت و امری خداپسندانه دانست و اظهارداشت: تعداد ایتام آذربایجان غربی 9 هزار و 850 نفر است .

وی در ادامه از پرداخت 6 میلیارد و 375 میلیون ریال زکات فطره به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خبر داد و افزوذ: این مبلغ شامل فطریه عام، سهم السادات و کفاره عمد و غیر عمد است که در عید سعید فطر علاوه بر دفاتر کمیته امداد در سطح استان، این نهاد در مساجد و مراکز اقامه نماز نیز اقدام به جمع آوری زکات فطره شده بود.

وی همچنین با اشاره به مشارکت 5 میلیارد و 626 میلیون ریالی خیرین برای اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان گفت: با استفاده از مشارکت های جمع آوری شده تعداد 162 هزارو 660 نفر از محرومین و مددجویان این نهاد اطعام شدند.

حسین زاده ادامه داد: همچنین 62 هزار و 660 نفر با غذای گرم در مراسمات افطاری و 100 هزار نفر نیز با جیره خشک غذایی و سبدهای کالایی از سوی این نهاد اطعام شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان مردم روزه دار و نیکوکار استان مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال به عنوان کمک های خاص در قالب طرح های کوثر، همیان مولا، شفا و سایر طرح های مشارکتی به کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کرده اند.

حسین زاده یاد آور شد: این مبلغ برای رفع نیاز خانواده های مددجویان و محرومین در سرفصل های مختلف خدماتی هزینه می شود.