چین فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز شنبه تیم چین در مصاف با ژاپن موفق شد با نتیجه 103 بر 80 به برتری دست یافته و به مرحله نهایی این رقابت‎ها صعود کند. چینی‏ها با کسب این پیروزی سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را هم به دست آوردند.

تیم بسکتبال جوانان چین در دوره پیشین رقابت‎های قهرمانی آسیا که به میزبانی یمن برگزار شد نیز یکی از تیم‎های فینالیست بود که در نهایت هم قهرمان شد.

حریف چین در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان در پایان دیدار دو تیم ایران و کره جنوبی مشخص می‏شود. این دیدار هم اکنون در اولانباتور مغولستان در جریان است.

بیست و دومین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان روز یکشنبه با تعیین رده بندی نهایی تیم‎های اول تا هشتم به پایان می‏رسد. سه تیم برتر این رقابت‎ها سهمیه جهانی کسب می‏کنند.