چین فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز شنبه تیم چین در مصاف با ژاپن موفق شد با نتیجه 103 بر 80 به برتری دست یافته و به مرحله نهایی این رقابتها صعود کند. چینیها با کسب این پیروزی سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را هم به دست آوردند.
تیم بسکتبال جوانان چین در دوره پیشین رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی یمن برگزار شد نیز یکی از تیمهای فینالیست بود که در نهایت هم قهرمان شد.
حریف چین در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان در پایان دیدار دو تیم ایران و کره جنوبی مشخص میشود. این دیدار هم اکنون در اولانباتور مغولستان در جریان است.
بیست و دومین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان روز یکشنبه با تعیین رده بندی نهایی تیمهای اول تا هشتم به پایان میرسد. سه تیم برتر این رقابتها سهمیه جهانی کسب میکنند.
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