به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کوهستانی ظهرشنبه در جمع دست اندرکاران ششمین جشنواره ملی، فرهنگی، ورزشی پرستاران کشور در شیروان افزود: در حاشیه ششمین جشنواره پرستاران که به مدت 6 روز در شیروان برگزار می شود، از پرستاران خواهیم خواست تا افتخار شهروند شیروانی را بپذیرند.

وی اظهار داشت: اعطای حکم افتخاری شهروند شیروانی به پرستاران به دلیل حضور شش روزه اعضای شرکت کننده در جشنواره فرهنگی، ورزشی پرستاران در شیروان است که از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیروان اعطاء می شود.

کوهستانی از آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شیروان در برگزاری جشنواره ملی، فرهنگی و ورزشی پرستاران در این شهر خبر داد.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی و شهرداری شیروان ماموریت یافتند تا آیین ویژه ای در مراسم آغازین جشنواره تدوین و به مرحله اجرا بگذارند.

کوهستانی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی به پویایی و نشاط در مناطق شهری کمک می کند گفت: از اینکه میزبان پرستاران کشور در جشنواره مذکور هستیم خرسندیم و شهر را برای حضور شرکت کنندگان آماده می کنیم.

شهر شیروان با داشتن 106 هزار نفر جمعیت، در 60 کیلومتری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.

