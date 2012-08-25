نماینده دولت استرالیا در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، گری کویین لن سفیر استرلیا در سازمان ملل متحد، به عنوان نماینده این کشور در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد شرکت می کند.

بنا بر این گزارش وی قرار است در اجلاس جنبش عدم تعهد که از فردا آغاز می شود شرکت کند.

استرالیا عضو ناظر جنبش عدم تعهد است.

به گزارش مهر، هیأت هایی از کشورهای بحرین، مغولستان، اندونزی، لائوس، میانمار، تاجیکستان، ترکمنستان، سوریه، لبنان، اردن، مالدیو، کویت، سودان، مصر، مالزی، سنگاپور، کنیا،سوئیس،تایلند، چاد، لسوتو،پرو، آفریقای جنوبی، ویتنام، عمان، اوگاندا، بحرین، بروئنی، لیبی، بورکینا فاسو، زیمبابوه، لسوتو، کامبوج، سری لانکا، نامیبیا، موریس، امارات، آذربایجان، چین، افغانستان، کویت، سودان وکنیا برای شرکت در اجلاس کارشناسان تاکنون وارد تهران شده اند.

اجلاس سران جنبش عدم تعهد در روزهای 5تا 10 شهریور در تهران برگزار می شود که 5 و 6 شهریور اجلاس کارشناسان ارشد، 6 و 7 شهریور اجلاس وزیران خارجه و 9 و 10 شهریور اجلاس سران جنبش خواهد بود.