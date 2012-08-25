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۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

قاضی زاده:

منشور اصلی فراکسیون پرستاران مجلس ارتقای جایگاه پرستاران است

منشور اصلی فراکسیون پرستاران مجلس ارتقای جایگاه پرستاران است

شیروان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: منشور اصلی شکل گیری فراکسیون پرستاران در مجلس شورای اسلامی ارتقاء جایگاه پرستاران فعال در کشوراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده در آستانه برگزاری ششمین جشنواره ملی، فرهنگی و ورزشی پرستاران کشوردر شیروان افزود: حمایت از پرستاران و ارتقای شاخص‌های مربوط به پرستاران سیاست‌های راهبردی است که با تشکیل فراکسیون پرستاران دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: اجرای کامل قانون جامع پرستاران، تعرفه گذاری و ساعات کاری پرستاران از جمله محورهایی است که توسط فراکسیون پرستاران پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: پرستاران بیش سقف تعیین شده فعالیت می‌کنند و این مهم در فراکسیون پرستاران دنبال می‌شود.

وی افزود: پرستاران در شرایط سخت کار می‌کنند و لازم است از آنان حمایت شود.

دکتر قاضی زاده بیان کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران به ارتقاء شاخص‌های روحی و روانی پرستاران کمک می‌کند.

وی افزود: به دلیل شرایط سخت کاری پرستاران ضروری است که این افراد به ورزش بپردازند و جشنواره‌های فرهنگی می‌تواند زمینه را برای شناسایی استعدادها و توانمندی‌های آنان فراهم کند.

کد مطلب 1680241

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