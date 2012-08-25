منشور اصلی فراکسیون پرستاران مجلس ارتقای جایگاه پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده در آستانه برگزاری ششمین جشنواره ملی، فرهنگی و ورزشی پرستاران کشوردر شیروان افزود: حمایت از پرستاران و ارتقای شاخصهای مربوط به پرستاران سیاستهای راهبردی است که با تشکیل فراکسیون پرستاران دنبال میشود.
وی اظهار داشت: اجرای کامل قانون جامع پرستاران، تعرفه گذاری و ساعات کاری پرستاران از جمله محورهایی است که توسط فراکسیون پرستاران پیگیری میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: پرستاران بیش سقف تعیین شده فعالیت میکنند و این مهم در فراکسیون پرستاران دنبال میشود.
وی افزود: پرستاران در شرایط سخت کار میکنند و لازم است از آنان حمایت شود.
دکتر قاضی زاده بیان کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران به ارتقاء شاخصهای روحی و روانی پرستاران کمک میکند.
وی افزود: به دلیل شرایط سخت کاری پرستاران ضروری است که این افراد به ورزش بپردازند و جشنوارههای فرهنگی میتواند زمینه را برای شناسایی استعدادها و توانمندیهای آنان فراهم کند.
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