منشور اصلی فراکسیون پرستاران مجلس ارتقای جایگاه پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده در آستانه برگزاری ششمین جشنواره ملی، فرهنگی و ورزشی پرستاران کشوردر شیروان افزود: حمایت از پرستاران و ارتقای شاخص‌های مربوط به پرستاران سیاست‌های راهبردی است که با تشکیل فراکسیون پرستاران دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: اجرای کامل قانون جامع پرستاران، تعرفه گذاری و ساعات کاری پرستاران از جمله محورهایی است که توسط فراکسیون پرستاران پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: پرستاران بیش سقف تعیین شده فعالیت می‌کنند و این مهم در فراکسیون پرستاران دنبال می‌شود.

وی افزود: پرستاران در شرایط سخت کار می‌کنند و لازم است از آنان حمایت شود.

دکتر قاضی زاده بیان کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران به ارتقاء شاخص‌های روحی و روانی پرستاران کمک می‌کند.

وی افزود: به دلیل شرایط سخت کاری پرستاران ضروری است که این افراد به ورزش بپردازند و جشنواره‌های فرهنگی می‌تواند زمینه را برای شناسایی استعدادها و توانمندی‌های آنان فراهم کند.