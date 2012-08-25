سرانه مصرف آب در استان همدان منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ثمره هاشمی ظهر شنبه در آیین بهره برداری از بخش مایع تصفیه خانه همدان بر لزوم کاهش مصرف آب تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف آب باید به جدیت دنبال شود و سرانه مصرف آب باید به میزان 150-140 لیتر کاهش یابد.

وی بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب همدان را افتخار بزرگی برای وزارت نیرو دانست و گفت: کشور به کارگاهی بزرگ برای عمران و آبادانی و عزت و سربلندی تبدیل شده است.

سیدمهدی ثمره هاشمی اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب در حفظ محیط زیست و افزایش سطح بهداشت و سلامت مردم نقش قابل توجهی دارد.

ثمره هاشمی با بیان اینکه تصفیه خانه‌های شهرستان‌های اسدآباد و تویسرکان تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می رسد، گفت: تصفیه خانه فاضلاب رزن از طرح‌های مهر ماندگاردولت است و تا پایان آذرماه بهره برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه میانگین جمعیت تحت پوشش شبکه‌های فاضلاب در کشور حدود 38 درصد است، گفت: این رقم در استان همدان حدود 61 و در شهر همدان حدود 92 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان استان همدان برای جذب اعتبار لازم و تکمیل پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب همدان باید وارد عمل شوند، گفت: این اعتبار باید از محل‌های مختلف از جمله فروش انواع دارایی مازاد، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و استفاده از فاینانس داخلی جذب شود.

ثمره هاشمی با بیان اینکه در تصفیه خانه فاضلاب همدان مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا به کار گرفته شده، گفت: در این تصفیه خانه امکان استحصال بیوگاز و تولید انرژی پیش‌بینی شده که این بخش نیز تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌برداری می رسد.