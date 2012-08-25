سوانح رانندگی در قزوین سه کشته و مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ بهرام زینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نخستین سانحه رانندگی در شهرستان آبیک یک دستگاه تریلی ولوو با راننده یک دستگاه سواری پیکان که در قسمت شمالی آزاد راه قزوین، کرج مشغول رفع نقص فنی خودرو برخورد که بر اثر آن راننده خودرو بر اثر شدت جراحات جان سپرد.

وی یادآورشد: کارشناس پلیس راه علت وقوع این تصادف را بی احتیاطی راننده تریلی درتوجه نکردن به جلو و همچنین نصب نکردن علایم هشدار دهنده توسط راننده پیکان حین توقف در کنار آزاد راه اعلام کرد.

جانشین رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: همچنین در سانحه دیگری در شهرستان آبیک یک دستگاه سواری پراید با سه سرنشین حوالی روستای چناسک واژگون و بر اثر آن یکی ازسرنشینان خودرو کشته وسرنشین دیگر آن مجروح وبه مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ زینعلی بیان کرد: پلیس علت وقوع این واژگونی را بی احتیاطی راننده پراید در توجه نکردن به جلو حین رانندگی اعلام کرده است.