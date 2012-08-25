به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاویانی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: هفته دولت، هفته افتخار و سر بلندی دولتی است که تمام همّتش، خدمت به محرومان جامعه و رفع نیاز دردمندان و مستمندان است و فرصت مغتنم و بسیار با ارزشی است که خدمتگزاران به مردم بتوانند در طول این هفته خدمات صورت گرفته در بخش‌های مختلف را به مردم انعکاس دهند تا مردم نیز در جریان خدمات دولت قرار گیرند.

شهردار اندیشه گفت: در این هفته ۶ پروژه با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و مورد بهره برداری خواهد گرفت که در بخش فضای سبز پروژه هایی از قبیل بوستان شهید احمدی روشن با مساحت ۱۱ هزار متر مربع واقع در فاز ۳، بوستان آزادگان به مساحت ۲۰ هزار متر مربع واقع در فاز ۴ و بوستان رُز به مساحت ۵ هزار متر مربع واقع در فاز ۳ افتتاح خواهد گردید، این در حالی است که دو بوستان شهید احمدی روشن و آزادگان ظرف کمتر از ۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول ادامه داد: در بخش عمران نیز با توجه به نیاز شهروندان، بازار روز زیتون با مساحت زمین 6 هزار و400 متر مربع و زیربنای چهار هزار متر مربع واقع در فاز ۴، بلوار گلهای غربی، افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر شهر اندیشه با داشتن قشر کثیری از جوانان و نخبگان، نیاز به فضاهای فرهنگی و آموزشی بیشتری دارد که با همت شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، فرهنگسرای سعدی در زمینی به مساحت چهارهزار متر مربع و زیربنای یک هزار و 400 متر مربع واقع در فاز 5، کتابخانه ثامن الائمه (ع) با مساحت زمین 414 متر مربع و زیربنای 621 متر مربع واقع در فاز 2، احداث شده است که این دو پروژه فرهنگی هنری و آموزشی نیز در این هفته، افتتاح خواهد شد.

تیم شهرداری اندیشه، نایب قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان شد

مسابقات والیبال جام رمضان که با حضور 10 تیم از شهرهای اندیشه، شهریار، کرج، ملارد و فردیس در شهر اندیشه برگزار شد، با قهرمانی تیم پیشکسوتان شهریار و نایب قهرمانی تیم شهرداری اندیشه، به پایان رسید.

بازی فینال این مسابقات که با حضور بهروز کاویانی شهردار اندیشه، داود سرمست رئیس شورای اسلامی، پرویز مرادی عضو شورای اسلامی شهر اندیشه، عبدالوند و هاشملو رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان شهریار و شهر اندیشه، در سالن ورزشی حجاب واقع در فاز 3 اندیشه برگزار گردید، با برتری 2 بر 1 تیم پیشکسوتان شهریار به پایان رسید.

تیم قارچ ملارد در بازی رده بندی به مقام سوم نایل آمد و در پایان مسابقه نیز با برگزاری مراسم توزیع جوایز، مسئولین مدالها را به تیم های اول تا سوم اهدا کردند.

نمایشگاه پاییزه در شهرستان قدس برپا می شود

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری قدس اظهار داشت: نمایشگاه پاییزه با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در شهرستان قدس برپا خواهد شد و در این نمایشگاه کالاهای اساسی و اقلام ضروری و مورد نیاز شهروندان از قبیل، پوشاک و البسه، کیف و کفش، لوازم التحریر، مواد پروتئینی و غیره با قیمت مصوب توسط واحدهای صنفی و تولیدی به مصرف کنندگان عرضه می شود.

علیزاده عنوان کرد: عرضه کالاها در این نمایشگاه که از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و با همکاری مجمع امور صنفی و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری برگزار می شود، بر اساس نرخ مصوب با نظارت مستمر و مؤثر اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی خواهد بود، همچنین دراین نمایشگاه بر سطح کمی و کیفی کالاهای ارائه شده در نمایشگاه نظارت خواهد شد.

اعزام والدین شهدای شهرباغستان به مشهد مقدس

معاون فرهنگی بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان شهریار اظهار داشت: تعداد۱۲۳نفرازخانواده های معظم شهدای شهرباغستان وهمچنین تعدادی ازجانبازان سرافراز70 درصد به همراه خانواده های خود، به مشهد مقدس،اعزام شدند.

کردی عنوان کرد: این اعزام باهماهنگی ومشارکت، شورای اسلامی وهمچنین شهرداری شهرباغستان،صورت گرفته است و میهمانان معزز این سفرزیارتی درهتل پانیذ مستقر خواهند شد.

فراخوان حمایت از مشاغل خانگی در شهریار

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شهریار با توجه به مصوبه کارگروه ساماندهی و حمایت ازمشاغل خانگی در نظر دارد ازمشاغل خانگی درحیطه فرهنگی وهنری حمایت کند.

علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت WWW.Mashaghelkhanegi.ir نسبت به تکمیل فرم اطلاعات مجریان وشاغلین مشاغل خانگی اقدام کنند و پس ازاخذ کد رهگیری به همراه پرینت صفحات ثبت شده ومدارک مربوطه، به واحد کارگروه اشتغال این اداره مراجعه کنند.