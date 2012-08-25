شرکت نماینده ویژه پادشاه عربستان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست یادآور شد: با توجه به دعوت از سران کشورهای عضو، پادشاه عربستان نظر به اهمیت اجلاس تهران نماینده وی‍ژه خود را جهت حضور در این اجلاس اعزام خواهد کرد.

