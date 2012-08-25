به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست یادآور شد: با توجه به دعوت از سران کشورهای عضو، پادشاه عربستان نظر به اهمیت اجلاس تهران نماینده ویژه خود را جهت حضور در این اجلاس اعزام خواهد کرد.
مهمانپرست تاکید کرد:
شرکت نماینده ویژه پادشاه عربستان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد
سخنگوی اجلاس سران جنبش عدم تعهد در خصوص سطح هیئت شرکت کننده از طرف عربستان سعودی در اجلاس تهران اظهار داشت: عبدالعزیز بن عبدالله به نیابت از پادشاه عربستان دراین اجلاس شرکت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست یادآور شد: با توجه به دعوت از سران کشورهای عضو، پادشاه عربستان نظر به اهمیت اجلاس تهران نماینده ویژه خود را جهت حضور در این اجلاس اعزام خواهد کرد.
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