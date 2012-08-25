به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه بعدازظهر شنبه در آئین بهره‌برداری از شعبه اقماری تامین اجتماعی بوشکان در شهر کلمه اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر همواره تلاش دارد خدمات خود را در نقاط مختلف استان گسترش دهد تا همه مردم استان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی ارائه خدمات بیشتر به بیمه‌شدگان و دسترسی آسان بیمه‌شدگان به این خدمات را از مهمترین دلایل راه‌اندازی شعبه‌های اقماری در استان بوشهر عنوان کرد و بیان داشت: 11 شعبه اقماری تامین اجتماعی در شهرهای مختلف استان بوشهر فعالیت دارند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر به تعهدات بیمه ای این سازمان اشاره کرد و با اشاره به افزایش 16 درصدی میزان پرداختی تعهدات، ادامه داد: 980میلیارد ریال تعهدات بیمه‌ای کوتاه مدت و بلند مدت طی یک سال گذشته در استان بوشهر پرداخت شده است.

وی به بیان اماری از تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان دشتستان پرداخت و اضافه کرد: و 24هزار نفر از 290هزار بیمه شده تامین اجتماعی در استان بوشهر، دشتستانی هستند.

رازه از فعال بودن شش شعبه اقماری تامین اجتماعی در دشتستان خبر داد و خاطرنشان ساخت: شهرهای آبپخش، سعدآباد، دالکی، وحدتیه، تنگ ارم و کلمه دارای شعبه اقماری فعال هستند و شهرهای برازجان و شبانکاره نیز دارای شعبه اصلی تامین اجتماعی هستند.

وی به ارائه خدمات گسترده در این شعبه‌ها اشاره کرد و افزود: صدور، تمدید و تعویض دفترچه بیمه، تهیه لیست بیمه کارگران، پرداخت حق بیمه و مستمری و پیگیری اموربیمه ای از مهمترین خدماتی است که در این شعبه‌ها ارائه می‌شوند.