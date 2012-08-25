دیدار قائم مقام وزارت امورخارجه بنگلاش با وزیر امور خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان با اظهار خرسندی از فضای مثبت حاکم بر روابط دوکشور، ظرفیتهای موجود در روابط را مورد توجه قرار داد و با توجه به ظرفیت ها و تجارب علمی تخصصی و فنی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف، آمادگی کشورمان را برای همکاری اقتصادی با بنگلادش اعلام کرد.



صالحی در خصوص توسعه تجارت منطقه ای با بنگلادش، از این کشور برای مشارکت در طرح توسعه کریدور شمال - جنوب و ترانزیت کالاهای بنگلادش از طریق خاک کشورمان و بالعکس به کشورهای منطقه دعوت بعمل آورد.



قائم مقام وزارت امورخارجه بنگلادش نیز با ابراز خرسندی از گسترش روز افزون همکاریهای دو طرف،آمادگی کشورش را در موضوع همکاری اتاقهای بازرگانی دو کشور در چارچوب ایحاد یک مجمع همکاری اعلام کرد و موافقت شد تا پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در بهار سال آینده برگزار شود.



همچنین در جریان این دیدار، یادداشت تفاهم مشورت های سیاسی میان وزارت امورخارجه دو کشور، توسط سید عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه کشورمان و قائم مقام وزارت امورخارجه بنگلادش به امضا رسید.

