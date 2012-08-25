جلوگیری از نشت 30 هزار لیتر قیر مذاب/ هشدار گازگرفتگی در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرعت عمل آتش نشانان از نشت قیر مذاب از تانکر 30 هزار لیتری که بر اثر برخورد با اتوبوس شهری سوراخ شده بود جلوگیری کرد.شب گذشته ساعت 22:40 دقیقه با اطلاع رسانی راننده اتوبوس به سامانه 125 مبنی بر برخورد اتوبوس با تانکر قیر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 9 را به آدرس شهر ری، اتوبان شهید آوینی، روبروی پمپ گاز اعزام کرد.

امیر ورمزیار فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: یک اتوبوس شهری به شدت از قسمت عقب با تانکر بزرگ 30.000 لیتری قیر مذاب برخورد کرده بود که بر اثر این برخورد تانکر دچار نشت قیر شده و در سطح بزرگراه جاری شده بود و هر لحظه احتمال آتش سوزی و خطر برای دیگر خودروهای عبوری وجود داشت.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان بی درنگ همزمان با جلوگیری از نشت قیر، محل را کاملا ایمن سازی کرده و مانع از بروز حوادث احتمالی دیگر شدند.در پایان آتش نشانان با تحویل محل به عوامل راهنمایی و رانندگی و شهرداری به عملیات خود پایان دادند.

انبارداری غیر اصولی لوازم خانگی را سوزاند

انبارداری غیر اصولی لوازم خانگی و کاربری غیر مجاز از منزل مسکونی خسارت سنگین مالی بر جای گذاشت.

رخداد این آتش سوزی 6:50 دقیقه صبح امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 را به محل آتش سوزی در خیابان فدائیان اسلام خیابان بیستم اعزام کرد.

علیرضا سفی زاده فرمانده آتش نشانان گفت: ملک مسکونی به وسعت صد متر که به عنوان انبار لوازم خانگی استفاده می شد طعمه شعله های آتش شده بود که آتش نشانان توانستند در کمترین زمان ممکن به کانون آتش رسیده و شعله های آن را خاموش و از سرایت به دیگر قسمت ها و طبقات بالاتر جلوگیری کنند.

وی در ادامه افزود: انبارداری غیر اصولی و استفاده از این ملک مسکونی برای انبارداری این آتش سوزی و خسارت سنگین مالی را رقم زد.

آتش در بایگانی دفتر اسناد رسمی

آتش و دود غلیظی که ساختمان اسناد رسمی را در غرب تهران محاصره کرده بود با تلاش نفسگیر آتش نشانان سه ایستگاه مهار و خاموش شد.ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 5:30 صبح امروز با دریافت خبر این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 27 ، 34 و 77 و چندین دستگاه خودروهای پشتیبانی به محل این آتش سوزی در بلوار فردوس، خیابان شقایق اعزام شدند.

فتح اله تیموری معاون عملیات سازمان آتش نشانی که از اولین دقایق آتش سوزی در محل حضور داشت در این باره اظهار داشت: در زمان رسیدن نیروهای عملیات از زیرزمین ساختمان اسناد رسمی دود غلیظی متصاعد می شد بطوری که این دود، کل ساختمان و محدوده اطراف را در بر گرفته بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان به سرعت با استفاده از تجهیزات اقدام به باز کردن درب های ساختمان از ضلع شرقی و جنوبی نموده و پس از بررسی محل و یافتن کانون آتش سوزی با استفاده از تجهیزات خاموش کننده از دو جهت اقدام به مهار و خاموش کردن شعله های آتش کردند.

تیموری خاطرنشان کرد: وسعت شعله های آتش به حدی بود که از هر سوی این ساختمان زبانه می کشید اما آتش نشانان در کمترین زمان ممکن خود را به کانون آتش رسانده و شعله های سرکش آتش را به محاصره خود درآورند و در یک عملیات طاقت فرسا در محیط مسدود که مملو از حرارت و دود بود، آتش سوزی را خاموش کردند و آرامش را به شهروندان این محله بازگرداندند.

وی همچنین اشاره کرد: به دلیل وجود اسناد با ارزش این عملیات با احتیاط کامل به صورتی که کمترین خسارت را به آنها وارد نماید با هماهنگی نیروهای حاضر انجام پذیرفت.

هشدار در مورد گازگرفتگی و آتش سوزی در مناطق زلزله زده

آتش نشانان تهرانی در ادامه بازدید خود از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی اقدام به توزیع صدها کپسول خاموش کننده در بین روستاییان آسیب دیده و ارائه آموزشهای ایمنی کردند.

این افراد در قالب سه اکیپ مجهز روز گذشته با راهنمایی نیروهای آتش نشانی شهر تبریز به مناطق ورزقان، اهر، هریس و اطراف تبریز که بر اثر زلزله دچار آسیب زیادی شده بودند اعزام شدند.

یدالله مهرپرور سرپرست آتش نشانان اعزامی به منطقه زلزله زده در این خصوص اظهار داشت: سه اکیپ امداد و نجات آتش نشانی تهران روز گذشته با حضور در 30 روستای مناطق آسیب دیده و کمپ های زلزله زدگان نسبت به تحویل خاموش کننده های دستی به دهیاران این روستاها اقدام کردند.

وی افزود: در ادامه این سرکشی ها، آتش نشانان ضمن ارائه آموزش های اولیه ایمنی و نحوه بکارگیری خاموش کننده ها در آتش سوزی ها، با بازدید از ساختمان های آسیب دیده، توصیه های لازم ایمنی را به منظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ای به روستائیان ارائه دادند.

مهرپرور با اشاره به نزدیک شدن به فصل پائیز و سرد شدن هوا در مناطق زلزله زده تصریح کرد: در روستاهای آسیب دیده با توجه به فرا رسیدن سرمای زودرس در مناطق کوهستانی و روی آوردن روستائیان به وسایل گرمایشی که اغلب نیز منقل ذغالی و وسایل نفت سوز است حوادث ناشی از گازگرفتگی و هم چنین بروز آتش سوزی ها در چادر ها به دلیل اشتعال زا بودن آنها به شدت افزایش می یابد.

وی ادامه داد: به همین خاطر آتش نشانان اعزامی با حضور در کمپها و روستاهای زلزله زده، آموزشها و توضیحات لازم در خصوص ایمنی منازل و چادرها و هم چنین اصول اولیه ایمنی به منظور کاهش خطرات ناشی از حوادث گازگرفتگی را به روستائیان و زلزله زدگان آموزش دادند که مورد استقبال گسترده آنان قرار گرفت.