سید جمال سجادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه‌های مذکور را در بخش‌های آب و خاک، دام و طیور، صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون، باغبانی و منابع طبیعی و آبخیزداری برشمرد و اظهار داشت: با بهره‌برداری از این پروژه ها، برای 86 نفر اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.

وی بیشترین تعداد پروژه را در بخش آب و خاک با 72 مورد عنوان کرد و ادامه داد: در این ارتباط، فعالیت‌های مختلفی درزیرشاخه های احیاء و مرمت قنوات، احداث کانال انتقال آب، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، احداث استخرهای کانال انتقال آب، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، احداث استخرهای دومنظوره با اعتباری بالغ بر 18میلیارد و 750 میلیون ریال صورت گرفته است.

سجادی پور همچنین به بهره برداری از 4 پروژه در حوزه صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون شامل کارخانه تولید سالاد الویه و بسته بندی، سردخانه صنعتی و دو واحد پسته پاک کنی با اعتبار 14 میلیارد و 689 میلیون ریال و اشتغالزایی برای 51 نفر اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افتتاح 10 واحد دام و طیور در زمینه پرورش گاو شیری، پرواربندی گوساله و گوسفند و پرورش مرغ گوشتی با اعتباری بالغ بر 44 میلیارد و 793 میلیون ریال و اشتغال آفرینی برای 35 نفر و همچنین 3 مورد فعالیتهای منابع طبیعی و آبخیزداری شامل تثبیت بستر و دیوار ساحلی و کنترل سیل و علاوه برآن 1 پروژه زیربنایی مجتمع گلخانه ای شامل راه، برق و آب را از جمله دیگر پروژه‌های قابل بهره برداری این سازمان در هفته دولت برشمرد.