رشد 50درصدی صادرات غیر نقتی اصفهان/جاده اصفهان تهران مبله می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در نشست خبری خود که تا بعد از ظهر شنبه به درازا کشید ضمن بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به اقدامات دولت در استان اصفهان طی سال گذشته اشاره و افزود: سال گذشته شاهد افتتاح پنج هزار پروژه عمرانی در استان اصفهان بودیم که افتتاح 500 هزار پروژه عمرانی نیز برای سال جاری در نظر گفته شده است.

وی با اشاره به افتتاح هزار پروژه در هفته دولت گفت: 264 پروژه کشاورزی، دام و طیور هفته قبل افتتاح شد و در ادامه هفته دولت نیز شاهد افتتاح بقیه پروژه ها خواهیم بود.

ذاکر اصفهانی با اشاره به سایر اقدامات مهم صورت گرفته در استان اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن در سال گذشته به خوبی و با موفقیت در استان اصفهان انجام شد که طبق این سرشماری مشخص شد 4 میلیون و 879 هزار و 312 نفر در استان اصفهان زندگی می کنند که نشان دهنده رشد 1.37 درصدی جمعیت در استان اصفهان است.

وی با بیان این که 84.4 درصد جمعیت استان اصفهان را جمعیت شهرنشین تشکیل می دهند، افزود: استان اصفهان بیشترین تعداد شهر را در بین استان های کشور داراست.

امنیتی شدن اصفهان به دلیل برگزاری اجلاس غیرمتعدهاست

ذاکر اصفهانی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل امنیتی تر شدن فضای شهر اصفهان و حواشی آن گفت: تشدید اقدامات امنیتی در اصفهان به دنبال برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران صورت گرفته است.

وی افزود: اکنون وضعیت امنیتی در استان اصفهان مانند گذشته فوق العاده خوب است و دلیل برخی اقدامات امنیتی نیز احتمال حضور برخی سران کشورها در اصفهان است.

نظر تیم تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت در خصوص عبور مترو از چهارباغ

استاندار اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تحقیقات دانشگاه علم و صنعت در خصوص خط اول مترو اصفهان گفت: با تیم تحقیقاتی این دانشگاه دو جلسه برگزار کردیم که نظر داشتند قبل از نتیجه گیری، حتی اگر حس کنند عبور مترو از خیابان چهارباغ عباسی ضرری دارد با اتخاذ برخی تدابیر جلوی خسارت گرفته شود و نسبت به این قضیه خوش بین بودند.

وی تصریح کرد: 107 میلیارد ریال از اعتبار مترو اصفهان طی هفته های اخیر تخصیص یافته که امیدواریم بتوانیم تا پایان دولت دهم، ده ایستگاه اولیه خط اول مترو تا میدان شهدا را افتتاح کنیم.

بنای ایجاد اختلاف با سایر دستگاه ها از جمله شهرداری را نداربم

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه بنایی برای ایجاد اختلافی با سایر دستگاه ها از جمله شهرداری نداریم، گفت: احساس می کنم وقتی برخی مباحث مانند مترو مطرح می شود، افراد برداشت سیاسی می کنند و با طرح مساله، به اختلاف کشیده می شود ولی موضوع ما اختلاف افکنی نیست بلکه حل مساله است.

سفر علویان صدر به اصفهان برای بررسی موضوع خط دوم مترو

استاندار اصفهان در خصوص خط دوم مترو اصفهان و اقدامات صورت گرفته برای تغییر مصوبه این خط در شورای عالی ترافیک که برعبور مترو از زیر میدان نقش جهان تاکید دارد گفت: مطمئناً حفظ و حراست از میراث فرهنگی اولویت اول ماست و ما با طرحی که میراث را در معرض خطر قرار دهد مخالفت می کنیم.

وی افزود: قرار است معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به اصفهان سفر کنند تا با هماهنگی وی و رئیس سازمان میراث فرهنگی بهترین تصمیم در این زمینه اتخاذ گردد و موضوع از طریق رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز پیگیری شود.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: بدون تردید، نتیجه گیری سازمان میراث فرهنگی و یونسکو برای ما مرجع است و بر اساس تصمیم این نهادها عمل خواهیم کرد.

انتخاب معاون عمرانی استاندار اصفهان از بین سه گزینه طی هفته های آینده

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان انتصاب معاون عمرانی جدید استاندار اصفهان گفت: سه نفر برای احراز این پست مدنظر هستند که دو نفر از آن ها در استان اصفهان بیشتر شناخته شده اند و گزینه نهایی طی دو هفته آینده معرفی می شوند.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: معاون عمرانی استانداری اصفهان فعالیتی شبانه روزی دارد و دلیل صبر کردن برای انتخاب معاون عمرانی تا به امروز نیز پیدا کردن گزینه ای بود که خیال ما را راحت کند و تعامل خوبی با بخش های گوناگون داشته باشد.

رشد 50 درصدی صادرات غیر نقتی استان اصفهان

استاندار اصفهان به رشد 50 درصدی این استان در زمینه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: صادرات استان در بسیاری از بخش ها حتی بخش کشاورزی با وجود مشکلات و موانغ فراوان بیش از 80 درصد رشد داشته که در مجموع شاهد رشد 50درصدی صادرات غیرنفتی استان اصفهان هستیم.

وی افزود: بیشترین حجم صادرات استان اصفهان مربوط به آهن آلات و فولاد می شود و صارات استان در سایر زمینه ها از جمله زیورآلات، فرش دستباف و ماشینی و... نیز وضعیت خوبی را پشت سر گذاشت.

ذاکر اصفهانی همچنین به تحقق 82 درصدی درآمدهای استان اصفهان اشاره و گفت: درآمدهای مصوب استان اصفهان در سال 91 نسبت به سال 90 نیز حکایت از رشد 61.8 درصدی دارد.

کلید خوردن پروژه گلاب 2 در سال 91

وی آغاز به کار پروژه تونل گلاب 2 را یکی از پروژه های ضروری و اولویت دار استان اصفهان عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح تونل گلاب 2 آب شرب سالمی از سد به صورت مستقیم وارد چماسمان خواهد شد.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: اگر هدف از اجرای این پروژه های تبلیغاتی بود می توانستیم بجای اجرای تونل گلاب 2 با اعتبار اولیه 17 میلیارد تومان ده ها پروژه دیگر را آغاز کرده و به بهره برداری برسانیم ولی معتقدیم باید به سراغ کارهای زیربنایی رفت که بدون تردید پروژه های آبرسانی از پروژه های زیربنایی اولویت دار در استان است.

پیش بینی سه میلیارد و پانصد میلیون دلار صادرات استان در سال 91

وی با اشاره به پیش بینی صورت گرفته برای صادرات استان در سال 91 گفت: سه میلیارد و پانصد میلیون دلار، پیش بینی میزان صادرات استان اصفهان در سال 91 است که تاکنون در حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار آن محقق شده است.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: این مبلغ نشان دهنده رشد 47درصدی صادرات غیرنفتی استان اصفهان از نظر ارزش و رشد 68 درصدی صادرات از نظر وزنی نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته است.

عملیات عمرانی ورزشگاه نقش جهان شبانه روزی می شود

وی با اشاره به وجود 53 پروژه مهر ماندگار در استان اصفهان گفت: با تمام تلاش در جهت پیشرفت سریع تر این پروژه ها پیش می رویم ولی برخی مواقع مشکلات کلان بوده و باید در تهران حل شود.

ذاکر اصفهانی در زمینه پیشرفت ورزشگاه نقش جهان گفت: هم اکنون روزانه حدود 120 نفر مشعول کار در یک شیفت کاری هستند که در نظر داریم عملیات این ورزشگاه را سه شیفته کنیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون سرمایه گذار بخش خصوصی آماده ورود به پروژه ورزشگاه نقش جهان است ولی نمی توانیم این پروژه را واگذار کنیم

استاندار اصفهان در ادامه افزود: هفته آینده مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به اصفهان سفر می کند تا در زمینه ورزشگاه نقش جهان و پیشبرد سریع تر آن گام های بهتری برداشته شود.

پروژه های استانی در گذشته خیلی کلان دیده شده اند

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان بر شدن بسیاری از پروژه های اصفهان گفت: برخی پروژه ها که در قدیم برنامه ریزی شده اند، خیلی کلان دیده شده اند و اعتبارات لازم نیز برای آن ها در نظر گرفته نشده است. مثلاً در مورد مصلی بهتر بود بخش اصلی مربوط به اقامه نماز را در قالب فاز اول افتتاح می کردیم و بعد به سراغ بخش های و فازهای دیگر پروژه می رفتیم.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: اکنون این سیاست برای مصلی اصفهان در نظر گرفته شده و قرار شد اصل پروژه را تمام و اماده کنیم و سپس فروعات را به ادارات دیگر واگذار کنیم تا کار پیش برود.

وی به حمایت استانداری اصفهان از سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون از جمله پروژه های آب، برق، گردشگری، میراث فرهنگی و ... اشاره کرد و افزود: از جمله این پروژه ها می توان به طرح انتقال آب به فلات مرکزی کشور اشاره کرد که تا افق 1404، آب شرب، صنعت و کشاورزی را تامین خواهد کرد.

برخی به دنبال ایجاد رعب برای سرمایه گذاران هستند

وی در کنار اشاره به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های گوناگون، به برخی موانع در این زمینه اشاره کرد و افزود: متاسفانه همچنان در استان کسانی هستند که بدشان نمی آید فضا را امنیتی کنند و برای بخش خصوصی رعب ایجاد کنند تا این بخش نتواند وارد شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: دستگاه هایی هستند که فضاسازی کرده و دخالت های بیجا می کنند و فضایی که در راستای حمایت از سرمایه ایرانی و ایجاد اشتغال را تهدید و تحدید می کنند و برخی تنگ نظری ها، سومدیریت ها، برخوردهای نفسانی و کینه توزانه، نگاه های خرد و کودکانه باعث ایجاد این مشکل شده است ولی خوشبختانه طی دو سال گذشته بسترهای فرهنگی خوبی برای تولید و سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی ایجاد شده است.

احتمال می دادیم سالن اجلاس به چنین وضعیتی دچار شود

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت سالن اجلاس غیرمتعهدها که در اصفهان کلنگ زنی شد ولی نیمه کاره ماند گفت: احتمال این که پروژه به چنین وضعیتی دچار شود را می دادیم ولی مهم این بود که عنوان کنیم اصفهان ظرفیت داشتن چنین سالنی با این ظرفیت را دارد که با کلنگ زنی اتفاق افتاد.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: اجلاس بهانه ای بود که چنین سالنی در اصفهان داشته باشیم و کاری که انجام شد نیز ظرفیت اصفهان را نشان داد که در حاشیه آن نیز می توان کارهای بزرگتری انجام داد.

وی افزود: سعی کرده ایم به گونه ای عمل کنیم که ارزش اصفهان برای جذب سرمایه گذار بالاتر رود.

استاندار اصفهان همچنین در خصوص محل جدید شرکت نمایشگاه های استان اصفهان نیز گفت: برای نمایشگاه آینده، در حد و قامت بین المللی نگاه می کنیم و از این رو، نمایشگاه آینده با نمایشگاه فعلی قابل مقایسه نیست.

علائم ورشکستگی در صنایع گیتی پسند دیده نمی شود

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات گروه صنایع گیتی پسند گفت: طبق حسابرسی انجام شده این شرکت هیچ مشکلی ندارد و محصولات این شرکت نیز در بازار پیش فروش شده و به کشورهای گوناگون صادر می شوند.

ذاکر اصفهانی در ادامه افزود: کارخانه گیتی پسند مشکلی ندارد و مشکل به زمانی برمی گردد که طبق قوانین بانک مرکزی عمل نکرده اند و باعث ایجاد چنین مشکلی شده اند، اکنون نیز امیدواریم با تزریق این شرکت بدهی خود را پرداخت کرده و از این پس وارد شبکه قانونمند پولی شود.

جاده اصفهان تهران مبله می شود

ذاکر اصفهانی به برخی طرح های گردشگری در حال اجرا در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: هم اکنون 2816 نفر در واحدهای اقامتی و رفاهی گردشگری در سطح استان مشعول به کار هستد و 242 طرح گردشگری نیز جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

وی به یکی از طرح های گردشگری استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در نظر داریم با افزایش حجم خدمات گرشگری در جاده اصفهان-تهران مسیر این جاده را مبله کنیم.

ذاکر اصفهانی همچنین برای ایجاد معاونت گردشگری در اصفهان نیز سخنانخی به میان آورد و گفت: به معاونت گردشگری نیز پیشهاد این موضوع داده شده است و در انتظار پاسخ از جانب آنها هستیم.