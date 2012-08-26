جهت دهی به جوانان مهمترین وظیفه روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه روحانی مستقر روستای کلاته رودبار دامغان به اهمیت حضور روحانی در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان برا تضعیف دین مبین اسلام از هیچ کوششی دریغ نکرده و برای کمرنگ کردن فرهنگی دینی خصوصا در بین قشر جوان با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی به داخل منازل رسوخ کرده است.

وی نیروی جوانی را سرمایه مهم تمام جوامع و کشورها برای ترقی و پیشرفت، دانست و خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی ما با توجه به جوان بودن جمعیت، برای جلوگیری از آسیب های مبتلا به این قشر و جهت دهی به این نیروی عظیم باید توجه ویژه داشت تا شاهد تبدیل آسیب ها به تهدید نباشیم.

وی در این مراسم با معرفی حجت الاسلام سید علی کوثری به عنوان امام جماعت و روحانی مستقر روستای کلاته رودبار دامغان، توجه به جوانان و حضور آنان در مسجد را ضروری دانست و افزود: حضور آحاد ملت بویژه جوانان در مساجد خصوصا در نماز های جماعت، ایشان را در مقابل خطرات شبیخون فرهنگی بیمه خواهد کرد.

به گزارش مهر: تعداد 15 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت در روستاهای شهرستان دامغان مشغول به امر تبلیغ دین مبین اسلام و فعالیت های فرهنگی می باشند.