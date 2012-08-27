قرارداد دانشگاه صنایع و معادن ایران غیر قابل فسخ و لازم الاجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سیگاری افزود: از آنجا که سرپرستی استانهای خراسان با موافقت نماینده تام الاختیار مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قرارداد شماره 102 / 110 / ق مورخ 17 / 7 / 90 فیمابین با دانشگاه صنایع و معادن ایران و با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته ، به استناد ماده 9 قرارداد مذکور این قرارداد تا پایان مدت اعتبار آن (حداقل 5 سال از تاریخ امضا) غیر قابل فسخ بوده و برای طرفین لازم الاجراست.

وی گفت: قطع مسلم دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان یک دانشگاه دولتی قبل از هرگونه انتصابی مدارک علمی و سوابق اجرایی افراد را مورد بررسی قرارداده و پس از گزینش و تایید صلاحیتهای علمی و اجرایی ایشان نسبت به صدور حکم انتصاب برای سرپرستان استانها در سطح کشور اقدام نموده است.

سیگاری ادامه داد: در خصوص تاسیس و راه اندازی سرپرستی دانشگاه در استانهای خراسان که به تایید ریاست حال حاضر دانشگاه رسیده و همانگونه که قبلا نیز به آن اشاره شده تا پایان مدت اعتبار آن غیر قابل فسخ و برای طرفین لازم الاجراست، در هیچ یک از مواد و مندرجات قرارداد منوط به تحصیل سرپرست استان در رشته یا مقطع خاصی نگردیده و اساسا اینگونه مطالب ابرازی، هیچ گونه تاثیری در ماهیت قرارداد و تعهدات دانشگاه در قبال این سرپرستی نداشته و صرفا جنبه تبلیغاتی برای تخریب وجه این سرپرستی و تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی کشور را دارد.