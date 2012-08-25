609 رشته قنات در روستاهای قم مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله مرتضوی با اشاره به مجموعه فعالیت‌های حوزه آب و خاک سازمان جهاد و کشاورزی استان قم اظهار کرد: با توجه به کمبود آب و مواجه شدن با خشکسالی، بیشترین فعالیت‌ها در راستای بهینه سازی مصرف و کاهش مصرف آب توسط این بخش انجام شد.



وی افزود: این فعالیت‌ها شامل احیا و مرمت قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب به صورت دو منظوره، لوله گذاری و... بوده و هر یک از این اقدامات تاثیر شایانی در کاهش و بهینه سازی مصرف آب دارد.



مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم به عملکرد این حوزه از سازمان جهاد کشاورزی از سال 84 اشاره و تصریح کرد: در این مدت 106 کیلومتر کانال آب در روستاهای استان قم برای جلوگیری از مصرف بیش از رویه آب احداث شده است.



وی از احیا و مرمت 609 رشته قنات خبر داد و یادآور شد: در این مدت بیش از 100 هکتار تسطیح اراضی انجام گرفته است.



مرتضوی طول شبکه‌های آبیاری و زه کشی اراضی کشاورزی در دشت‌ها را 177 کیلومتر دانست و بیان کرد: همه فعالیت‌ها در راستای بهینه سازی مصرف آب صورت می‌گیرد.



مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قم از افزایش اعتبارات امسال این حوزه خبر داد و گفت: این اعتبارات نسبت به سال 84 با رشد 10 برابری روبه‌رو بوده است.



وی اضافه کرد: اعتباراتی که برای امسال دیده شده اعتبارات خوبی است که امیدواریم همه این اعتبارات به حوزه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی تخصیص داده شود.