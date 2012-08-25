عدم سطحی نگری در فعالیتهای فرهنگی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران اظهار داشت: مازندران سرزمین عالمان بزرگ بوده و مسئولان استان باید برای برپایی همایش های مناسب در شان و در خور علمای استان بسیج شوند.



وی با بیان اینکه علما همانند چراغ روشنی راه را برای رسیدن انسانها برای سعادت هموار می کنند افزود: مسئولان امر باید افکار،رفتار و چگونگی زندگی علما را به صورت مکتوب تدوین و در اختیار مردم قرار دهند.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه علما سرمشق و سرلوحه خوبی از فرهنگ عمومی مردم محسوب می شوند، گفت: علما الگوی مکتبی و پیرو خط امام هستند.



وی بیان داشت: عالمان استان الگوهای خوبی از فرهنگ عمومی مدیریت مکتبی برای مردم و مسئولان استان هستند.



طاهایی با بیان اینکه در مازندران جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه کشاورزی برگزار می شود افزود: برگزاری این جلسات برای رفع اشتغال جوانان است.



وی از افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت امسال ا حضور معاون اول رئیس جمهور در استان خبر داد.



