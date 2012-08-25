عدم سطحی نگری در فعالیتهای فرهنگی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران اظهار داشت: مازندران سرزمین عالمان بزرگ بوده و مسئولان استان باید برای برپایی همایش های مناسب در شان و در خور علمای استان بسیج شوند.
وی با بیان اینکه علما همانند چراغ روشنی راه را برای رسیدن انسانها برای سعادت هموار می کنند افزود: مسئولان امر باید افکار،رفتار و چگونگی زندگی علما را به صورت مکتوب تدوین و در اختیار مردم قرار دهند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه علما سرمشق و سرلوحه خوبی از فرهنگ عمومی مردم محسوب می شوند، گفت: علما الگوی مکتبی و پیرو خط امام هستند.
وی بیان داشت: عالمان استان الگوهای خوبی از فرهنگ عمومی مدیریت مکتبی برای مردم و مسئولان استان هستند.
طاهایی با بیان اینکه در مازندران جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه کشاورزی برگزار می شود افزود: برگزاری این جلسات برای رفع اشتغال جوانان است.
وی از افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت امسال ا حضور معاون اول رئیس جمهور در استان خبر داد.
ساری- خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از دستگاههای فرهنگی استان خواست در کارهای فرهنگی سطحی نگری نکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران اظهار داشت: مازندران سرزمین عالمان بزرگ بوده و مسئولان استان باید برای برپایی همایش های مناسب در شان و در خور علمای استان بسیج شوند.
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