انجام 31 هزار پیوند کلیه در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عقیقی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین دوره آموزشی پیشرفته اهدای عضو در ساری گفت: با توجه به پیوندهای انجام ده توانستیم رتبع اول پیوند کلیه در نطقه خاورمیانه را به دست آوریم.

وی با اشاره به افزایش تعداد پیوند کبد در کشور گفت: امروزه شاهد افزایش مراکز پیوند در کشور هستیم که این موضوع نوید مناسبی برای بیماران و نیازمندان است.

وی اظهار داشت: تاکنون 47 هزار پیوند قرنیه، چهار هزار و 600 مورد پیوند مغز استخوان، 110 مورد پیوند پانکرانس و 81 پیوند ریه در کشور صورت گرفته است.

عقیقی، توسعه مراکز پیوند کلیه در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 30 بخش پیوند کلیه در مناطق مختلف کشور فعال هستند که عمدتا در دانشگاههای علوم پزشکی مستقر هستند.

این مسئول وزارت بهداشت، تعداد بخش پیوند قلب در کشور را 8 بخش اعلام کرد و گفت: 6 بخش پیوند کبد و 2 بخش پیوند ریه در حال ارایه خدمات به بیماران نیازمند در این حوزه است.

رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، گفت: از سال 1981 میلادی تا سال 1991 در جذب اعضای بدن از افراد مرگ مغزی رشد مناسبی در کشور داشتیم.

وی با اشاره به رشد مناسب پیوند کبد در سه سال گذشته اضافه کرد: تعداد پیوند کبد از 210 مرد به 395 مورد رسیدیم.

عقیقی، یکی از چالشهای پیش روی اهدای عضو در جامعه را عدم رضایت خانواده ها اعلام کرد و گفت: با توجه به برگزاری دوره های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب توانستیم از عدم رضایتمندی خانواده ها در این زمینه بکاهیم.