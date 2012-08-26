چهار هزار جانباز در زمینه های عمرانی و فنی وزارت نیرو فعالند

ابراهیم راحمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه وزارت نیرو با داشتن چهار هزار جانباز و نیز با وجود نیروهای متعهد و بسیجی، توانسته است فعالیت های بسیار مهمی را در زمینه های عمرانی و فنی صنعت آب و برق به انجام برساند، افزود: 21 هزار نیروی ایثارگر و 820 آزاده نیز در این وزارتخانه مشغول به کارند.

وی با اشاره به خدمات پرسنل متعهد وزارت نیرو در طول 8 سال دفاع مقدس گفت: همان روحیه اخلاص و ایثار دوران جنگ تحمیلی، امروزه در بدنه وزارت نیرو حاکم است و علیرغم تحریم های گسترده غرب، ایران در بخش سد سازی و ساخت نیروگاه توانسته است در 36 کشور خدمات مهندسی و فنی ارائه دهد.

استان سمنان در صنعت برق کشور پیشتاز است

راحمی با تقدیر از حمایت های مسئولان استان سمنان به ویژه نماینده ولی فقیه در این استان نسبت به فعالان صنعت آب و برق در استان سمنان تاکید کرد: استان سمنان در صنعت برق کشور پیشتاز و پیشرفتش چشمگیر است.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اجرای طرح های مهر ماندگار در صنعت برق کشور، عنوان داشت: توان تولید انرژی برق در داخل کشور به گونه ای افزایش یافته است که اکنون ایران علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز خود، یک هزار و 200 مگاوات برق به چندین کشور همسایه صادر می کند.

روحیه ایثار دوران جنگ تحمیلی در بدنه وزارت نیرو حاکم است

راحمی همچنین با تبریک هفته دولت، نقش مردم نسبت به دولت در صرفه جویی در مصرف آب و برق را مهم خواند و گفت: دولت و مردم باید جهت تقویت صنعت آب و برق تمام تلاش خود را به عمل آورند و هر چه در این زمینه سرمایه گذاری شود ضرورت دارد.

آب و برق از ضروری ترین نیازهای مردم کشور است

وی همچنین ضمن تاکید بر دستاوردهای قابل توجه وزارت نیرو در سطح کشور، گفت: آب و برق دو نعمت بزرگ الهی و از ضروری ترین نیازهای مردم کشور است.

فرمانده پایگاه مقاومت وزارت نیرو در پایان وجود ارزشمند نیروهای متعهد در وزارت نیرو را یادآور شد و افزود: حضور این نیروهای متدین و با معنویت در حوزه وزارت نیرو منشاء خدمات خوبی در سطح کشور است.

ایران با اقتدار کامل اهداف مقدس خود را دنبال می کند

وی در ادامه تاکید کرد: توفیق خدمتگزاری مسئولین در ایران اسلامی مرهون ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان و شهداء انقلاب اسلامی و خانواده آنان است.

سردار راحمی تصریح کرد: با توجه به نقش کلیدی وزارت نیرو و ماموریت مهم آن در بخش آب و برق، داشتن روحیه بسیجی کارکنان این صنعت، موجب تسریع در رسیدن به این اهداف می شود.

وی تصریح کرد: به رغم همه تهدیدات دشمنان، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل اهداف مقدس خود را دنبال می کند.

مشاور وزیر نیرو با گرامیداشت یاد شهدای هفته دولت گفت: جایگاه دولت با شهادت شهیدان رجایی و باهنر مقدس شده است و هر کس در این جایگاه قرار گیرد باید هدف مقدس خدمت رساندن به مردم شهیدپرور ایران را داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به شعار نه شرقی نه غربی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: برای رسیدن به این شعار و رفع کامل وابستگی به کشورهای شرقی و غربی باید با تمام توان ایستادگی نماییم.