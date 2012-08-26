  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۴۵

هادیان خبر داد:

افتتاح 5 پروژه ورزشی در استان سمنان

افتتاح 5 پروژه ورزشی در استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از احداث 5 پروژه ورزشی با 37 میلیارد ریال هزینه در استان سمنان خبر داد و گفت: این پروژه ها همزمان با هفته دولت افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همت هادیان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه برای احداث پنج پروژه ورزشی استان سمنان 37 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: این پروژه های عمرانی ورزشی همزمان با هفته دولت در شهرهای مختلف استان سمنان به بهره برداری می رسد.

وی درخصوص مهمترین این پروژه ها اظهار داشت: اولین زمین چمن هاکی استان سمنان در مهدیشهر ایجاد و همزمان با هفته دولت آماده افتتاح شده است.

به گفته هادیان، سالن ورزشی یک هزار نفری مهدیشهر، استخر سرپوشیده بسطام، سالن ورزشی لاسجرد و خوابگاه ورزشی دامغان از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ها 14 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان سمنان افزوده می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به روند احداث دو استادیوم ورزشی در استان سمنان در قالب طرح مهر ماندگار گفت: این دو استادیوم با 35 هزار متر مربع زیر بنا تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: احداث استادیوم 15 هزار نفری سمنان با حجم عملیات 17 هزار و 500 متر مربع و برآورد اعتبارات 180 میلیارد ریال و احداث استادیوم 15 هزار نفری شاهرود با حجم عملیات 17 هزار و 500 متر مربع و برآورد اعتبارات 180 میلیارد ریال از مهمترین طرح های ماندگار در حوزه ورزش استان سمنان محسوب می شود.

کد مطلب 1680337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه