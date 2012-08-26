افتتاح 5 پروژه ورزشی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همت هادیان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه برای احداث پنج پروژه ورزشی استان سمنان 37 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: این پروژه های عمرانی ورزشی همزمان با هفته دولت در شهرهای مختلف استان سمنان به بهره برداری می رسد.

وی درخصوص مهمترین این پروژه ها اظهار داشت: اولین زمین چمن هاکی استان سمنان در مهدیشهر ایجاد و همزمان با هفته دولت آماده افتتاح شده است.

به گفته هادیان، سالن ورزشی یک هزار نفری مهدیشهر، استخر سرپوشیده بسطام، سالن ورزشی لاسجرد و خوابگاه ورزشی دامغان از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ها 14 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان سمنان افزوده می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به روند احداث دو استادیوم ورزشی در استان سمنان در قالب طرح مهر ماندگار گفت: این دو استادیوم با 35 هزار متر مربع زیر بنا تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: احداث استادیوم 15 هزار نفری سمنان با حجم عملیات 17 هزار و 500 متر مربع و برآورد اعتبارات 180 میلیارد ریال و احداث استادیوم 15 هزار نفری شاهرود با حجم عملیات 17 هزار و 500 متر مربع و برآورد اعتبارات 180 میلیارد ریال از مهمترین طرح های ماندگار در حوزه ورزش استان سمنان محسوب می شود.