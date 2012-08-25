به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگی استان در استانداری اظهار داشت: در ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان، 26 دستگاه استان عضوهستند.



وی افزود: طبق نظر سنجی بعمل آمده از ظرفیت استفاده از اوقات فراغت جوانان، 57 درصد متولیان این امر به این موضوع آشنا نیستند.



مدیرکل فرهنگ وارشاد استان مازندران با اشاره به اینکه هفته فرهنگ رضوی در مازندران برگزار شد افزود: 448 نسخه مجله فرهنگ عمومی به اعضای شورای عمومی اهدا می شود.



ابراهیمی با بیان اینکه سال گذشته در نامه ای به امام رضا (ع)، 22 هزار 600 نامه به دبیرخانه ارسال شد گفت: در سال جاری تاکنون 65 هزارو 236 نامه در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است.



وی به کنگره ابن شهر آشوب که یکی از خدمات ارزشمند و برکات این کنگره ترجمه المناقب بوده اشاره کرد و گفت: تا اوایل تیرماه 92 مقاله ارائه شده و تا پایان آبان 92 این کنگره برگزار می شود.