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۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

43 پروژه هفته دولت در آزادشهر اجرایی شد

43 پروژه هفته دولت در آزادشهر اجرایی شد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: 43 پروژه عمرانی، تولید و اشتغالزا همزمان با سومین روز از هفته دولت در شهرستان آزادشهر و افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گلستان عصر شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های هفته دولت آزادشهر گفت: هفته دولت فرصتی است برای مسئولان تا کم و کیف کارهای خود را بیان کنند.

جواد قناعت به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان اشاره و اضافه کرد: پیشرفتهای کشور هر چه بیشتر می شود دشمنی ها نیز گسترده تر می شود.

وی اظهار داشت: خوشحالیم که در این موقعیت حساس، 118 کشور به عظمت جمهوری اسلامی پی بردند و در اجلاس تهران شرکت می کنند.

وی عنوان کرد: شعارهای انقلاب با آمدن جریانهای ناب انقلاب اسلامی زنده می شود.

استاندار گلستان گفت: هرچه شعارهای انقلاب زنده تر باشد، سمت و سوی کشورهای منطقه به ایران بیشتر می شود.

قناعت گفت: بیداری اسلامی کشورهای منطقه به تاسی از انقلاب اسلامی است که با پایبندی به مبانی اصیل اسلامی به پیروزی رسیده است.

کد مطلب 1680346

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