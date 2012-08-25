43 پروژه هفته دولت در آزادشهر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گلستان عصر شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های هفته دولت آزادشهر گفت: هفته دولت فرصتی است برای مسئولان تا کم و کیف کارهای خود را بیان کنند.

جواد قناعت به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان اشاره و اضافه کرد: پیشرفتهای کشور هر چه بیشتر می شود دشمنی ها نیز گسترده تر می شود.

وی اظهار داشت: خوشحالیم که در این موقعیت حساس، 118 کشور به عظمت جمهوری اسلامی پی بردند و در اجلاس تهران شرکت می کنند.

وی عنوان کرد: شعارهای انقلاب با آمدن جریانهای ناب انقلاب اسلامی زنده می شود.

استاندار گلستان گفت: هرچه شعارهای انقلاب زنده تر باشد، سمت و سوی کشورهای منطقه به ایران بیشتر می شود.

قناعت گفت: بیداری اسلامی کشورهای منطقه به تاسی از انقلاب اسلامی است که با پایبندی به مبانی اصیل اسلامی به پیروزی رسیده است.