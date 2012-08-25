به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با اعلام این خبر اظهار داشت: این کاروان به منظور یاری رساندن به مردم آسیب دیده در زلزله اخیر، از قم عازم استان آذربایجان شرقی می‌شود.



وی افزود:این کاروان متشکل از 6 دستگاه کامیون کمپرسی،یک دستگاه لودر،یک دستگاه بابکت، یک دستگاه خودروی سواری کاپرا ، مقداری اقلام مصرفی و یک دستگاه کانکس جهت استقرار گروه اعزامی خواهد بود که به همراه یکی از معاونین خدمات شهری مناطق قم و 30 نفر از رانندگان و کارکنان شهرداری به این مناطق عزیمت خواهند نمود.



شهردار قم ضمن اشاره به واگذاری عملیات آواربرداری 10 روستای تخریب شده به شهرداری قم از سوی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور اظهار داشت: این گروه در روز یکشنبه هفته جاری به این مناطق اعزام خواهند شد و تا پایان عملیات آواربرداری در آنجا مستقر خواهند بود.



دلبری با اشاره به ماموریت محوله به شهرداری قم مبنی بر آواربرداری 10 روستای تخریب شده اذعان داشت: در حال حاضر 4 روستای عباس آباد، سرند، تازه کند از 10 روستا با 350 خانوار و 60 درصد تخریب به منظور آغاز عملیات آواربرداری تحویل نمایندگان شهرداری قم شده که با هماهنگی دهیارهای روستاهای مذکور عملیات آواربرداری از پس فردا آغاز خواهد شد.



شهردار قم با توجه به عزیمت معاون خدمات شهری و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم به مناطق زلزله زده به منظور آسیب شناسی و و بررسی خدمات مورد نیاز به این مناطق بیان کرد:روستاهای واگذار شده به شهرداری قم روستاهایی هستند که مقام معظم رهبری به این روستاها سفر کرده واز نزدیک در جریان تخریبها و وضعیت این روستاها قرار گرفته اند.



دلبری افزود: روستای سرند از توابع شهرستان هریس محل استقرار اکیپ‌های اعزامی شهرداری قم خواهد بود که نسبت به عملیات آواربرداری چهار روستای سرند، عباس آباد، تازه کند اقدام می نماید و مابقی روستاها در آینده تحویل گرفته خواهد شد.



شهردار قم بر تسریع در شروع عملیات آواربرداری و امداد رسانی شهرداری قم به آسیب دیدگان تاکید و تصریح کرد:با توجه به وضعیت روحی و روانی افراد زلزله زده،عملیات امدادرسانی بدون هیچ گونه وقفه وبا جدیت و پشتیبانی لازم انجام پذیرد.



وی همچنین از توزیع اقلام و محصولات فرهنگی از جمله کتاب با موضوعات اجتماعی و کودکان و وسایل ورزشی از قبیل تور و توپ در بین کودکان خبر داد و بر نحوه برخورد همکاران با زلزله زدگان به نحو درست تاکید کرد.



شهردار قم تصریح کرد:همراه با 6 کامیون اعزامی به مناطق زلزله زده مقداری کالا و اقلام مصرفی مورد درخواست ارسال خواهد شد تا در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد.



شهردار قم افزود: گروههای اعزامی در پایان هر هفته به شهر قم بازگشته و نیروهای جدید و تازه نفس جایگزین آنها خواهد شد تا عملیات آواربرداری به نحو مطلوب و شایسته انجام پذیرد.



دلبری تاکید کرد: شهرداری قم با توجه به امکانات لجستیکی و نیروی انسانی خود آمادگی هرگونه همکاری را با مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی دارد.



وی با توجه به محدودیت زمانی و زودرس بودن فصل سرما در مناطق مذکور بر فعالیت هرچه بیشتر و به صورت شبانه روزی تاکید کرد.



شهردار قم افزود: ارسال سه دستگاه سرویس بهداشتی 4 چشمه نیز به مناطق زلزله زده آذربایجان از دیگر اقدامات شهرداری قم خواهد بود.

