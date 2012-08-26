دخالت خارجی در سوریه امکان ندارد/فعالیت تکفیریها با حمایت عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "قدری جمیل" معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی در گفتگو با تلویزیون سوریه تاکید کرد: دخالت خارجی در سوریه غیر ممکن است، زیرا به معنای برخورد بین المللی که خودکشی است، به شمار می رود.



وی گفت : میز گفتگو باید تابع اراده ملت سوریه باشد و اصول عالی گفتگو شامل مخالفت با دخالت خارجی و خشونت با تمام اشکالش بوده که اینها اصول است نه شروط.



جمیل خاطر نشان کرد : غرب تلاش می کند به بهانه های مختلف جای تصمیمات ملی سوریه را بگیرد و اراده خود را بر سوریها تحمیل کند.



وی با حساس خواندن شرایط کنونی سوریه، تصریح کرد هیچ راهی برای حل بحران سوریه جز از طریق حفظ حاکمیت ملی وجود ندارد.



معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی همچنین گفت : احزاب باید برنامه های سیاسی و اقتصادی روشنی داشته باشند که ارتباط مستقیم با واقعیتها دارد.



جمیل بر نقش تعیین کننده ملت سوریه برای خارج کردن کشور از بحران کنونی از طریق مقابله با توطئه ها تاکید و با ظالمانه خواندن تحریمهای غربی ها و متحدانشان علیه سوریه که تاثیرمنفی زیادی بر زندگی مردم این کشور گذاشته است از گرایش جدی دمشق به سمت شرق برای توسعه روابط اقتصادی خبر داد.



جمیل با متهم کردن عربستان به حمایت از گروههای مسلح تروریستی گفت طرفهای تکفیری، کالای صادراتی به سوریه است که این کالا هیچ ارزش و جایگاهی نزد ملت سوریه ندارد.