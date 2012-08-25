به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سانحه سقوط بالگرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حین انجام ماموریت در سردشت پیکر پاک و مطهر شهدای این سانحه روز دوشنبه 10 صبح در محل میدان انقلاب ارومیه با حضور مردم و مسئولان شهید پرور، مومن و انقلابی برگزار می شود.

بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی استانداری آذربایجان غربی، قرارگاه حمزه سید الشهدء و سپاه شهدای آذربایجان غربی در پی سانحه سقوط بالگرد در سردشت، ضمن تسلیت شهادت شهدای والامقام این سانحه به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا و خانواده معزز شهدا به اطلاع عموم مردم شریف و شهید پرور استان می رساند مراسم تشیع و تدفین شهدای گرانقدر این سانحه دلخراش روز دوشنبه 6 شهریور ماه از ساعت 10 صبح از میدان انقلاب ارومیه با حضور مردم همیشه در صحنه استان برگزار می شود.

همچنین مراسم شام غریبان این عزیزان ساعت 17 الی 19 همان روز در مسجد امام حسین (ع) واقع در شهرک بهداری و مراسم سومین روز شهادت چهارشنبه 8 شهریور از ساعت 10 الی 12 صبح در مسجد امام حسین(ع) برگزار می شود که حضور مردم غیور و شهید پرور استان در این مراسم موجبات تسلی خاطر بازماندگان و شادی ارواح طیبه آن شهدای گرانقدر را فراهم می کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) یک فروند بالگرد متعلق به قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) صبح امروز(شنبه) در حین انجام ماموریت در منطقه مرزی سردشت، در آستانه فرود به علت نقص فنی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

در این سانحه 4 تن از کادر پروازی همراه با یکی از پاسداران قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) به شهادت رسیدند.