ضرورت مقابله با جرائم اخلاقی و پاسداری از ارزشهای اسلامی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در جلسه نظارت تخصصی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس افزود:چیزی که برای رزمندگان در جنگ هشت ساله مهم بود، حفظ خاک نظام مقدس جمهوری اسلامی بعنوان ام القرای جهان اسلام بود.

وی افزود: رزمندگان ما با همه وجود درمقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند و در حقیقت یک کار خدایی را انجام دادند.

مسکنی با بیان اینکه جنگ ما با استکبار هنوز تمام نشده، یادآور شد: سنگر همان سنگر و دشمن همان دشمن است اما هدف دشمن تضعیف و ازبین بردن ارزش های اسلامی است. یادگیری نخستین ضرورت نهادینه سازی در پلیس علمی

ابراهیم حلاجیان، مدرس دانشگاه مازندران در جمع کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدراستان، مقوله یادگیری و منش اخلاقی را برای پلیس علمی و هوشمند ضروری دانست.



وی به بیان منش اخلاقی رفتار از منظر دین و دیدگاه قرآن پرداخت و افزود: اگر بخواهیم یک پلیس هوشمند ،علمی و متعالی داشته باشیم باید نخست مقوله یادگیری و منش اخلاقی را در آنها نهادینه سازیم.



حلاجیان افزد: اگربه مبانی دینی و قرآن بنگریم متوجه می شویم که هبوط انسان از بهشت به زمین براساس اصل یادگیری بوده و بعد از آن حضرت آدم و حوا یادگرفتند که چه بایدکردتا از دسیسه و وسوسه شیطان در امان بمانند.

برخورد مرگبار در نور

بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودرو سواری در شهرستان نور و وقوع حریق در این حادثه، راننده و چهار سرنشین خودرو پژو جان خود را از دست دادند.

درپی کسب خبری ازمرکز فوریت های پلیسی 110 شهرستان نورمبنی بر وقوع تصادف منجر به فوت در محورچمستان، ماموران انتظامی این شهرستان سریعاً به محل حادثه عزیمت کردند.

ماموران با حضور در محل حادثه و بررسی موضوع دریافتند،تصادف فی ما بین یک دستگاه خودرو رنو به رانندگی فردی به نام ح- ص ساکن تهران و یک دستگاه پژو 405 رخ داده که به علت این برخورد شدید خودرو پژو 405 دچار حریق شد.

انهدام باند مواد مخدر در قائم شهر

فرمانده انتظامی قائم شهر، از شناسایی و دستگیری هفت عضو یک باند تهیه وتوزیع مواد مخدر و کشف بیش از یک کیلو انواع مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ قدمی افزود: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در دو منطقه از این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی تصریح کرد:در این طرح ها با شناسایی اعضای باند تهیه و توزیع مواد مخدر و محل فعالیت آنان با هماهنگی مرجع قضایی در اقدامی غافلگیرانه موفق شدند، هفت متهم به مواد مخدر از اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنند.