ایران بر اهمیت نشست سران نم افزوده است/ هیئت بولیویایی امشب وارد تهران می شود

"خورخه میراندا" سفیر بولیوی در تهران به خبرنگار مهر مستقر در ستاد خبری شانزدهمین اجلاس نم گفت : نشست سران جنبش عدم تعهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این اهمیت به دلیل اینکه در این دوره در ایران برگزار می شود دو چندان شده است.

وی افزود: این در حالی است که همزمان با برگزاری این نشست، اتحادیه اروپا و آمریکا با بحران مالی و اقتصادی روبرو هستند.



میراندا درباره سطح هیئت بولیویایی حاضر در این نشست اظهار داشت: هیئت بولیویایی شرکت کننده در نشست تهران شامل چهار نفر از جمله سه کارشناس بوده و بلندپایه ترین مقام شرکت کننده هم وزیر امور خارجه بولیوی است.

به گفته میراندا، این هیئت به منظور شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد که در روز هفتم شهریور کار خود را آغاز می کند، امشب وارد تهران می شود.